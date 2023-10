Das SZE öffnet seine Türen im Jubiläumsjahr

Willst du sowohl deine Teamfähigkeit als auch deine Kreativität fördern und das auch in spannenden Projekten umsetzen? Hast du Freude an der Bewegung, bist ernährungsbewusst, interessiert an wirtschaftlichen Zusammenhängen und möchtest dich darüber hinaus auch praktisch verwirklichen? Siehst du deine berufliche Zukunft in einem sozialen Umfeld und arbeitest gerne mit Menschen?

Dann bist du am SZE, dem Schulzentrum Eybner-straße in St. Pölten, bestens aufgehoben. Am SZE gibt es auch die optimale Schulausbildung, egal ob du eine Matura oder eine Abschlussprüfung machen willst beziehungsweise einen Weg zum direkten Berufseinstieg wählst. Ab dem Schuljahr 24/25 gibt es in der Fachschule für wirtschaftliche Berufe außerdem eine neue Vertiefung: „Kommunikationsfit in der digitalen Welt - thats me!“

Schulführungen und Schnuppertage

Das SZE bietet auch die Möglichkeit, einen Schnuppertag zu absolvieren oder in einer Kleingruppe an einer Schulführung teilzunehmen.

Um Anmeldung unter 02742/361515 wird gebeten.