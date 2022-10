Eine Schule, viele Möglichkeiten

Willst du sowohl deine Teamfähigkeit als auch deine Kreativität fördern und das auch in spannenden Projekten umsetzen? Hast du Freude an der Bewegung, bist ernährungsbewusst, interessiert an wirtschaftlichen Zusammenhängen und möchtest dich darüber hinaus auch praktisch verwirklichen? Siehst du deine berufliche Zukunft in einem sozialen Umfeld und arbeitest gerne mit Menschen? Dann bist du am SZE, dem Schulzentrum Eybnerstraße in St. Pölten, bestens aufgehoben. Am SZE gibt es auch für dich die optimale und passende Schulausbildung, egal ob du eine Matura oder eine Abschlussprüfung machen willst beziehungsweise einen Weg zum direkten Berufseinstieg wählst. Neu ist ab dem Schuljahr 23/24 nach einer absolvierten Fachschule der Aufbaulehrgang für wirtschaftliche Berufe Fachrichtung Sozialmanagement (ALS).

Das SZE zeichnet sich aus durch ein respektvolles und tolerantes Miteinander. Es ist ein Ort, an dem Stärken erkannt, gefördert und weiterentwickelt werden. Die physische und psychische Gesundheit ist enorm wichtig, deshalb können die Schüler den Bewegungsparcours benutzen und beim Lernmanagement sowie bei der Schulsozialarbeiterin jederzeit Unterstützung holen. Wer die Infotage versäumt hat, hat die Möglichkeit, dies am 27. Jänner 2023 von 13.30 Uhr bis 16 Uhr nachzuholen.

Schulführungen und Schnuppertage

Das SZE bietet außerdem je nach Bedarf und Voranmeldung unter 02742/361515 die Möglichkeit von Guided Tours an, um die Schule in Kleingruppen kennenzulernen. Pro Termin sind maximal zehn SchülerInnen mit je einem Elternteil möglich. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, von Mittwoch bis Freitag, ebenfalls gegen Voranmeldung, einen Schnuppertag zu absolvieren.

Pflichtabschluss bis Matura

Weg zur Reife- und Diplomprüfung:

Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW – Vertiefung MedienDesign, Vertiefung Well & Active): fünf Jahre, drei Monate Pflichtpraktikum, Berufsberechtigungen

Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Fachrichtung Sozialmanagement (HLS): fünf Jahre, berufsbezogene Pflichtpraktika, ohne Gastronomieausbildung

Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe – Aufbaulehrgang (ALW): drei Jahre, acht Wochen Pflichtpraktikum, Berufsberechtigungen

Neu ab 23/24: (ALS): drei Jahre, Pflichtpraktika

Weg zur Abschlussprüfung :

Bundesfachschule für wirtschaftliche Berufe (FW): drei Jahre, zwei Monate Pflichtpraktikum, Berufsberechtigungen

Bundesfachschule für Sozialberufe (FSB): drei Jahre, Pflichtpraktika anstatt eines Unterrichtstages

Weg zum Pflichtschulabschluss:

Einjährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe (EFW): ein Jahr, Vorbereitung auf Beruf und weiterführende Schulen

Weg in den Berufseinstieg:

Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB): vier Semester, ab 18 Jahren, berufsbegleitend, Vorbereitungslehrgang, falls erforderlich (Schulgeld).