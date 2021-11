Unser Angebot - Deine Chancen: HTL HAK Ungargasse

HTL und Fachschulen

Die HTL für Wirtschaftsingenieure-Betriebsinformatik und die HTL für Informationstechnologie-Netzwerktechnik bilden für zukunftssichere Berufe aus und ermöglichen gleichzeitig ein Hochschulstudium. Eine neue 3,5-jährige Fachschule für Netzwerktechnik, IT-Support & Management ergänzt das job- und zukunftssichere Ausbildungsangebot. Die praxisnahe Ausbildung in der vierjährigen Fachschule für Maschinenbau - Fertigungstechnik wurde u.a. durch die Beschriftung des Schulportals sichtbar gemacht.



Die 3,5-jährige Fachschule für Lederdesign ist die einzige ihrer Art in Österreich. Sie ist ebenfalls im SZU beheimatet: Hier liegt das Hauptaugenmerk auf Kreativität, Design und Handwerk im Bereich Galanterie, Taschnerei und Sattlerei.

HAK und Handelsschule

Unsere kaufmännischen Ausbildungsrichtungen sind der ideale Ausgangspunkt für (d)eine erfolgreiche Zukunft: Der Kernbereich der HAK für Sozial- und Umweltmanagement ist die wirtschaftliche und (fremd-)sprachliche Ausbildung in Kombination mit Allgemeinbildung, Praxisnähe und Kreativität. Abgerundet durch die Teilnahme an Wettbewerben, Englisch in der Übungsfirma, Sprachreisen sowie durch die Absolvierung eines verpflichtenden Praktikums wird so nach der Matura der direkte Einstieg in Beruf und Studium möglich.

In der „Praxis-Handelsschule“ stehen kaufmännisches Wissen, Allgemeinbildung sowie der praxisorientierte Umgang mit neuen Kommunikationstechnologien im Mittelpunkt der Ausbildung. Nach dem erfolgreichen Abschluss besteht die Möglichkeit zum direkten Berufseinstieg oder zum Besuch eines Aufbaulehrganges mit Matura.

SZU

Chancen

Neben der Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten bietet das SZU aber noch eine weitere Besonderheit: Das SZU ist nämlich das einzige Schulzentrum Österreichs, welches diese Ausbildungen vorrangig körper- und sinnesbehinderten Schüler*innen ermöglicht. Für diese Jugendlichen mit speziellen Bedürfnissen steht im Haus auch ein modernes Therapiezentrum mit ärztlicher Betreuung zur Verfügung.



Begabungsförderung

Unser integrativer Schwerpunkt ermöglicht uns kleinere Klassen und zusätzliche Gruppenteilungen zu führen und dies bewirkt eine intensive Lernatmosphäre, in der die Schüler und Schülerinnen mit ihren individuellen Begabungen gefördert und gefordert werden.

Dieses Konzept war auch eine Begründung für die Aufnahme des Standortes als UNESCO-Schule. Die Teilnahme an verschiedenen Kunst- und Kulturprojekten sowie ein breites Angebot an zusätzlichen Aktivitäten (z.B. Rhetorik, Junior Company, Fotokurs, FCE, BEC, Computer- und Wirtschaftsführerschein, Schweißzertifikat, SAP-Kurs, Badminton und Volleyball) zeugen vom bunten Schullalltag.

Schüler*innen-Wohnheim

Das angeschlossene Schüler*innen-Wohnheim bietet ausreichend Platz für Jugendliche, die in Wien eine Schule besuchen. Das Schulrestaurant und großzügige Sportanlagen erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Weitere Informationen zum Schulleben und zu den Tagen der offenen Tür finden Sie auf: www.szu.at.