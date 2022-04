Bauernmarkt im Zentrum Schwechat

Regionale Schmankerl im EKZ Schwechat!

Kulinarik-Fans kommen beim beliebten Bauernmarkt im EKZ Schwechat auf ihre Kosten. Jeden 1. Samstag im Monat von 8 bis 12 Uhr trifft sich Jung und Alt am Mittelplatz des Einkaufszentrums um die Köstlichkeiten der Region zu entdecken.

Die Standler bieten Wein, verschiedene Krautprodukte, diverse Mehlspeisen, Honig- und Hanfprodukte sowie Liköre und noch einiges mehr an. Langweilig wird einem hier bestimmt nicht, denn während man sich durch das vielfältige Angebot durchprobiert, gibt es musikalische Untermalung mit den ¾ Schrammeln (nur bei Schönwetter und insofern die Corona-Maßnahmen es zulassen). Der nächste Bauernmarkt findet am 7. Mai statt.

Weitere Termine: 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 3. September, 1. Oktober, 5. November, 3. Dezember

Shoppingfreude zum Muttertag schenken!

Die Einkaufsgutscheine für das Zentrum Schwechat sind das perfekte Geschenk für den Muttertag! Die Gutscheine bieten die Möglichkeit in knapp 20 Shops das Richtige für sich zu finden. Die Gutscheine gibt es bei Anker zu kaufen und sind in allen gekennzeichneten Shops einlösbar. Jetzt neu: Einfach und bequem online unter www.zentrum-schwechat.at/service/gutscheine bestellen!

Das Einkaufszentrum Schwechat bietet als Nahversorger alles was man für den täglichen Bedarf benötigt. Ganzjährig können Besucher hier einen Mix aus Mode, Kosmetik, Lebensmitteln und vieles mehr, was das Herz begehrt, finden. Um den Einkauf im Zentrum so bequem wie möglich zu gestalten, stehen auf insgesamt fünf Parkebenen kostenlose Parkplätze mit etwa 200 Stellplätzen direkt beim Einkaufszentrum zur Verfügung (Achtung: Gratisparkschein muss beim Automaten geholt und gut sichtbar im Auto hinterlegt werden).

