„Room 2320“, die Lifestylebar

Nach ersten Erfolgen als Wein- und Eventlocation entwickelte Inhaber Harald Kratky den „Room 2320“ in Schwechat – Rannersdorf zur Lifestylebar weiter. Hier bietet er der Kundschaft von Mittwoch bis Samstag, von 18 bis 24 Uhr, „etwas Außergewöhnliches“. Dazu gibt es Events mit Live-Musik, Raum für Firmen-Events und einen Online-Shop.

Was ist das Konzept von der Lifestylebar „Room 2320“?

Harald Kratky: In der Gastronomie hast du meiner Meinung nach die Aufgabe der Kundschaft etwas Außergewöhnliches zu bieten. Vor allem, etwas was man zu Hause eben nicht hat. Wir setzen auf selektive Produkte, die sehr hochwertig sind. Der Wein und der Grappa bleiben nach wie vor unser Herzstück. Wir haben aber rund um den Wein erweitert, Cocktails, Pale Ale, Prosecco, Lillet, Aperol, moderne Drinks. Weiterhin setzen wir auf die gewohnte Qualität, die Sie bereits von unseren Produkten kennen. Was in einer Bar natürlich nicht fehlen darf, ist gute Musik. Da freuen wir uns schon auf eine Reihe von Events mit Live-Interpreten und DJs. Und zu guter Letzt, um unser Konzept „Lifestylebar“ abzurunden, wird es ebenso kulinarische Highlights geben.

Foto: Kratky Group

Foto: Kratky Group

Was kann über das Getränkeangebot verraten werden?

Harald Kratky: Hervorheben möchte ich hier unsere selbst kreierten Cocktails. Diese Eigenkreationen bereiten uns extrem viel Freude. Ich persönlich finde ja, dass es wie kochen ist. Wenn du ein paar Grundzutaten hast, kannst du gleich etwas mischen. Dann entscheidest du einfach, willst du es beispielsweise bisschen herber oder doch süßlicher.

Wir haben Gin aus kleinen und privaten Destillerien, aber auch Bier aus Privatbrauereien, aus denen wir unsere ganzen eigenen Kreationen kredenzen. Zusätzlich war meiner Verlobten wichtig, dass wir unser Proseccosortiment erweitern. Vergessen darf man in diesem Zusammenhang ebenso nicht unser breites Rumsortiment. Ich traue mich zu sagen, dass wir jetzt wirklich für den Gaumen jedermann und jederfrau etwas Passendes in der Karte haben.

Auf der Webseite wurde bereits verraten, dass man zeitweise das Tanzbein schwingen kann. Kannst du dazu mehr erzählen?

Harald Kratky: Wie bereits zuvor kurz erwähnt, gehört für mich gute Musik zu einer Bar dazu. Deswegen steht am Plan, dass wir zumindest ein bis zwei Mal pro Monat ein Livemusik-Event organisieren. Wir sind gerade dabei uns die verschiedensten Interpreten anzuhören und freuen uns immer wieder über Empfehlungen. Des Weiteren planen wir einen Boogie-Abend. Meine Verlobte und ich mögen die Tanzrichtung selbst gerne und mögen den Spirit, der dabei entsteht. Wir möchten anderen Tanzbegeisterten die Möglichkeit geben und vielleicht sogar Interessierte dazu begeistern, regelmäßig Boogie zu tanzen. Zusätzlich ist ein Freaky Friday geplant, bei dem der Name Programm sein wird.

Warum hat dein Lokal in Schwechat noch gefehlt?

Harald Kratky: Weil unser Angebot sich vom Mitbewerb abhebt und das ist auch gut so. Es ist uns ein Anliegen für Schwechat und Umgebung etwas Neues zu schaffen. Eine Lifestylebar, die quasi vor der Haustüre ihr einzigartiges Getränkeangebot offeriert, mit ansprechenden Events und moderner Atmosphäre den Schwechatern eine tolle Zeit beschert. Wir wollen definitiv kein 08/15-Lokal sein. Es soll auch bisschen ein Geheimtipp bleiben. Zu uns fährt man nur, weil man zu uns fährt, da wir mitten im Industriegebiet sind.

Foto: Kratky Group

Nach wie vor kann der Room 2320 exklusiv für Feiern und Firmenevents gemietet werden...

Harald Kratky: Mir war wichtig, dass die Räumlichkeit multifunktional gestaltet ist. Wir können eine Kinobestuhlung mit bis zu 80 Gästen anbieten, die für Produktvorführungen, Schulungen, Seminaren, Vorträgen geeignet ist und gleichzeitig eine gemütliche Geburtstagsfeier mit Weinfässern und zwei bequemen Chesterfield Sofas anbieten. Natürlich nicht zu vergessen unsere Weinverkostungen, die inmitten des rustikalen Ambientes einzigartig sind. Es wurde alles durchdacht, die Möbel sind auf Rädern, der Raum kann in zwei Räumen abgeteilt, die Bar hinter einer weiteren Wand versteckt werden. Es gibt ein Soundsystem, einen Beamer, die nötige Technik für Live Acts, eine RGB-Lichttechnik, mit der wir einzigartige Farbwelten schaffen. Diese Flexibilität war mir wichtig, um den Schwechatern und natürlich den nahenliegenden Gemeinden eine Möglichkeit zu bieten, ansprechende Events zu veranstalten.

Der Room 2320 ist auch ein Onlineshop. Was findet man darin?

Harald Kratky: Im Onlineshop room2320.at/shop findet man „Edles in Flaschen“. Das heißt Weine, Grappa, Hochprozentiges, aber auch Delikatessen. Vieles was wir in unserer Bar anbieten, kann auch gleich mitgenommen werden, um es zu Hause weiter genießen zu können. Zukünftig kann man während unseren Öffnungszeiten, Mittwoch bis Samstag, 18.00 bis 24.00 Uhr, einfach vorbeikommen und unser ganzes Sortiment abholen.