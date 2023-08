Schwechater Stadtfest im Schlossambiente

Das Stadtfest Schwechat ist mehr als nur eine Veranstaltung. Es ist ein dreitägiges Festival der Freude, Kultur und Gemeinschaft. Jedes Jahr lockt es tausende Besucherinnen und Besucher an. Es ist ein Sommerfest für Musikliebhaber, Feinschmecker und für Gäste, die einfach auf der Suche nach einer guten Zeit sind. Hier ist für jeden etwas dabei.

Location Rothmühle bietet Schattenplätze

Der Standortwechsel 2022 vom Hauptplatz Schwechat nach Rannersdorf hat sich bewährt. Bieten doch die großen Bäume Besucherinnen und Besuchern des Stadtfestes mehr Schatten und kühle Plätze. Die Gäste genießen einen viel größeren Bewegungsfreiraum und die Gastronomie steht auf dem Stadionparkplatz und rund um die Rothmühle für Erfrischungen und Kulinarik bereit. Auch das Konzept einer eigenen „Kinderstadt“ lässt sich am Standort Rannersdorf besser umsetzen (nähere Infos zur Kinderstadt auf Seite 6).

Ein Wochenende voller Highlights

Dreizehn musikalische Bühnenauftritte, mit Josh. als Samstagabend-Highlight, bietet die Schlossbühne an diesen drei Stadtfesttagen.

Zu Beginn des Stadtfestes am Freitag bringen diverse DJs Dance-Vibes ins Tonn-Stadion. Um die Musik auf der Stadionbühne kümmert sich der Schwechater Musikerstammtisch, kurz SMS genannt. SMS- Obfrau Bernadette Schlembach und ihr Verein veranstalten hier am Samstag und Sonntag vierzehn Konzerte auf der Open-Air-Bühne.

Fußballspiel der Partnerstädte

Am Stadtfestsamstag findet zur großen Freude der beiden Partnerstädte Schwechat und Skalica (Slowakei) wieder ein Freundschaftsfußballspiel auf dem Hauptfeld im Rudolf- Tonn-Stadion statt. Anpfiff ist um 10 Uhr. Anfeuernde Fans sind für beide Gemeindeteams natürlich herzlich willkommen!

Mit musikalischer Unterstützung der Blasmusik Mannswörth überreicht Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier am Sonntag ab 12 Uhr in feierlichem Rahmen im Schloss Rothmühle Auszeichnungen an verdiente Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Die Gastronomie bietet vor Ort Kaffee, Schmankerl und Erfrischungen.