Stadtfest-Programm

Woifal & Band aus Schwechat eröffnen auf der Schlossbühne das große Fest der Stadt um 18.10 Uhr in der Rothmühle in Rannersdorf.

Die Texasschrammeln Bernadette Schlembach und Manfred Chromy sind am Sonntag, 27. August, um 16 Uhr auf der Schlossbühne zu Gast.

