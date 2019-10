Viele Schüler wählen die HAK Amstetten wegen ihres Fremdsprachenangebots. Sie ist nämlich die einzige Schule im Mostviertel, die Russisch als Fremdsprache anbietet. Spanisch steht als Alternative zur Wahl. Nach fünf Jahren HAK sprechen alle fließend Englisch. Moderne Technologien (Laptops, ipads, Handys, Social Media) und Lernplattformen werden im Sprachunterricht bewusst eingesetzt. Nicht nur rezeptiv, sondern produktiv. Die Schüler lesen Texte, schauen Videoclips oder nehmen eigene Videos auf. Dabei erweitern sie ihren Wortschatz und trainieren die richtige Aussprache. Praktisch anwenden können die Jugendlichen ihre Sprachkenntnisse in der Übungsfirma, auf der internationalen Übungsfirmenmesse, auf Projektwochen im Ausland, bei Schüleraustauschprogrammen oder während eines Auslandspraktikums.

ERFOLG IN BEWERBEN

Dass die HAK-Schüler eine hohe sprachliche Kompetenz erwerben, zeigt der regelmäßige Erfolg bei Sprachwettbewerben.

ARBEIT IM AUSLAND

Seit 2016/17 haben Schüler der dritten und vierten Klassen der HAK die Möglichkeit, in den Sommerferien ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Rund 50 Schüler haben bereits für einige Wochen in Dublin oder Madrid im Bereich Business Administration gearbeitet. Das Praktikum wird von der EU über Erasmus+ unterstützt. Die Jugendlichen sprechen danach nicht nur die Fremdsprache besser, sie werden selbstständiger und bekommen einen Einblick in die Lebenswelt anderer Länder.

Schüleraustausch

Seit 25 Jahren findet ein Schüleraustausch zwischen der HAK Amstetten und der Moskauer Deutschen Schule 1212 statt. Im Schuljahr 1993/1994 wurde auf Initiative von Mag. Gabriele Gstettenhofer, Irina Shapovalova und Maria Kim der Grundstein für diese jahrelange Zusammenarbeit gelegt. Der letzte Austausch fand 2018 statt.