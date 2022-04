Open Air in der Burg zum 20-jährigen Jubiläum

Am 1. Juli werden Udo Wenders, Claudia Jung und die Draufgänger auf der Bühne stehen (Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr). Ab 22 Uhr gibt es die Aftershow-Party mit Jägermeister DJ Alex, der den Gästen so richtig einheizen wird. Für Speisen und Getränke ist reichlich gesorgt, versichern die Veranstalter, die Cocktail- und Weinbar werden natürlich nicht fehlen.

Für das Konzert ist es ratsam, sich Vorverkaufskarten zu sichern, die es direkt unter 0664/64 49 448 oder bei der Raika Schrattenberg, Bernhardshthal, Altlichtenwarth und Großkrut, sowie in jeder Erste Bank und Sparkassen gibt. Vorverkaufskarten kosten 30 Euro, Abendkassa: 40 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Das große Open Air ist nur der erste Tag des dreitägigen Sportfestes: Am Samstag, 2. Juli findet am Sportplatz Schrattenberg der „Tag der Jugend“ statt, bei dem alle Nachwuchsmannschaften, von der U7 bis zur U13 ihr Können zeigen wird, am Sonntag, 3. Juli wird es nach der Feldmesse in der Kellergasse Burg (9.30 Uhr) ab 10.30 Uhr einen Frühschoppen mit der Ortsmusik Schrattenberg geben. Um 13 Uhr ist die Verlosung der Großen Tombola, bis 14.30 kann weiter gefrühschoppt werden.