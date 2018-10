Software, Hardware und vor allem Kundendaten müssen in geeigneter Weise gesichert werden. Um dies tun zu können, müssen Lücken und Schwachstellen in den Systemen erkannt werden.

Typische Sicherheitsprobleme in der IT

Zunächst muss das gesamte IT System mitsamt Servern und Computern gegen Viren und Malware geschützt werden. Ein Backupsystem ist notwendig, um Datenverlust im Falle eines Blackouts oder eines Hackerangriffs zu vermeiden. Kundendaten sollten möglichst sicher auf einem Server hinterlegt sein. All diese Themen und die verschiedenen damit verbundenen Fragestellungen beschäftigen alle Unternehmen, die sich mit der Digitalisierung auseinandersetzen. Eine Gefahrenquelle kann auch die Firmenwebseite darstellen. Die Installation wie auch die Bedienung von Kontaktformularen, Online-Shops und Foren ist denkbar einfach. Aber gerade für fertige weit verbreitete Tools finden Hacker oft Wege, um Schaden anzurichten. Viren können über USB-Sticks, Mails aber auch über Smartphones, die mit dem Computer kommunizieren ins System gelangen. Es gibt aber für die meisten Sicherheitslücken Tools und Programme, die auf Computern und auch auf Smartphones installiert werden können. Es ist ungeheuer wichtig, immer alle Updates so bald wie möglich auszuführen, denn bevor die Nutzer von Sicherheitslücken erfahren, haben die Hacker und die Hersteller das meist selbst schon getan und schaffen mit dem nächsten Update Abhilfe.