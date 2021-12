25 Jahre im Zeichen der Wertschöpfung

Mit seinen Komplettlösungen für Etikettierung, Produktauszeichnung sowie Laser- und Fehlerkennzeichnung ist das semket Team längst in ganz Österreich und im Ausland im Einsatz. Dabei zählen jahrzehntelange Erfahrung, technisches Know-how, der Blick aufs Gesamte – und eine individuelle Herangehensweise.

Denn ob international tätiger Industriekonzern oder heimischer Direktvertrieb – aufgezwungene Standards gibt es bei semket nicht. „Wir kommen als externe Berater ja quasi immer von außen dazu“, erklärt semket Gründer und Geschäftsführer Josef Belohuby das Credo seines erfolgreichen Unternehmens, „und gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden decken wir so die internen Optimierungspotentiale auf. Diese gilt es dann bestmöglich zu nutzen – mit maßgeschneiderten Lösungen, die das Komplexe für den tagtäglichen Gebrauch vereinfachen.“

Dass die semket Technologien vom Sankt Pöltner Stützpunkt aus mittlerweile auf der ganzen Welt ihren Beitrag zur Wertschöpfung leisten, ist gerade in der Heimat jedoch wenig bekannt. Was Josef Belohuby aber kaum überrascht: „In unserer Branche sind Vertraulichkeitserklärungen und NDAs in Stein gemeißelt“, führt er aus.

Um anlässlich des heurigen – aufgrund der Pandemie ebenfalls nur ganz still begangenen – 25-Jahr-Jubiläums trotzdem ein Zeichen zu setzen, lädt semket aber ab sofort zur Erkundung via Video ein.

Übrigens: Auf der neugestalteten Website www.semket.com findet sich weiters eine ausführlichere Dokumentation, in der auch Kundinnen und Kunden zu Wort kommen – und der spannende High-Tech-Kosmos des niederösterreichischen Traditionsunternehmens näher beleuchtet wird.