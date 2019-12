Auch dieses Jahr läutet das G3 Shopping Resort den Dezember wieder mit tollen Veranstaltungen und Goodies ein. Für all jene die ihre Liebsten zwar gerne beschenken, sie allerdings nicht mit ihren Einpackkünsten belustigen wollen, gibt es ab 6.12 wieder eine gratis Verpackungsstation. Für unsere kleinen Gäste macht dieses Jahr das Nikolausevent den Startschuss. Hier haben unsere jüngsten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit sich bei Eingang B einen gratis Schoko Nikolaus zu holen.

Ganz im Sinne von Weihnachten, werden im Dezember bei der G3 Kundeninfo bei Eingang B gratis Jutesäcke ausgegeben. Diese können sich die Kinder dann bei den teilnehmenden Shops befüllen lassen. Mitte des Monats geht es dann weiter mit der gratis Weihnachtskugelaktion – hier können sich alle Shoppingbegeisterten ab 18 Jahren eine tolle Weihnachtskugel abholen.

Am 13. und 14.12 verteilen Olaf und Elsa an die Nachwuchsshopper, tolle Überraschungen und stehen für Fotos zur Verfügung. Um die Weihnachtsstimmung so kurz vor Heilig Abend noch einmal zu steigern, findet am 21.12 eine Weihnachtsparade statt. Nicht zu vergessen ist natürlich das entzückende Adventbasteln im Treffpunkt Baumhaus. In der Nähe von Eingang A, gegenüber von Libro haben die Kinder die Chance ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Gebastelt wird jeden Adventsamstag vom 7. bis zum 21.12 von 12 bis 17 Uhr.

Auch Centermanagerin Carolin Faustmann wünscht viel Freude bei den Weihnachtseinkäufen: „Unsere tollen Weihnachtsveranstaltungen sollen Weihnachtsstimmung für Groß und Klein bieten. Unser Anliegen den Stress aus den Weihnachtsvorbereitungen herauszunehmen und für Spaß in dieser schönen Vorweihnachtszeit zu sorgen!“ Wir wünschen fröhliches Weihnachtsshopping und ein besinnliches Fest!