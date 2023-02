Frühlingserwachen im Shopping Horn

Hallo Frühlingsgefühle! Endlich werden die Tage länger und wärmer. Auch im Shopping Horn zieht der Frühling ein! Wie wäre es also mit einem frühlingshaften Einkaufsbummel im Shopping Horn? Schnäppchenjäger profitieren speziell am 10. und 11. März beim Frühlingserwachen von großartigen Angeboten in zahlreichen Shops. Shopping Horn feiert nicht allein: An beiden Tagen locken auch sieben Horner Autohäuser mit sensationellen Angeboten – nützen Sie die Nähe zum Center!

Foto: shoma marketing

Wer am Freitag, 10. März nachmittags zwei farbenfrohe Blumentöpfe im Center herumspazieren sieht, der befindet sich keineswegs auf einer Blumenwiese, sondern mitten im Shopping Horn. Die lustigen Sonnenblumen sorgen für jede Menge gute Laune und stehen obendrein noch für tolle Fotos zur Verfügung. Und als Draufgabe gibt es blumige Goodies für alle - solange der Vorrat reicht.

Foto: shoma marketing

Für den Hunger zwischendurch gibt es an beiden Tagen köstliche Stärkung bei Bärlis Langosstand – am gewohnten Platz bei der Ecke zum Engbers-Shop.

Großes Gewinnspiel: Insgesamt € 1.000,- gibt es zu gewinnen!

Neben den neuesten Frühlingstrends in den Shops, wartet auch ein großes Gewinnspiel mit tollen Preisen auf alle Besucher. Einfach die Teilnahmekarte ausfüllen und bei einem der teilnehmenden Autohäuser abgeben oder in die Shopping Horn Gewinnbox, welche in der Sparkasse im Center steht, einwerfen. Das Gewinnspiel läuft bis 15. März 2023!

Foto: shoma marketing

Shoppingfreude zu Ostern schenken!

Die Shopping Horn Centergutscheine sind das perfekte Geschenk für das Osternest! Denn wo sonst kann man aus einem so vielfältigen Angebot in über 45 Shops wählen. Die Gutscheine und die passende Geschenkhülle, die es gratis dazu gibt, bekommt man bei C&A, Esprit, s.Oliver oder Modehaus Zach! Einlösbar sind die Gutscheine in allen Shops.

Bequeme Onlinebestellung unter: www.shopping-horn.at/service/gutscheine

Foto: shoma marketing

Über Shopping Horn

Seit mehr als 25 Jahren kommen Kunden aus dem ganzen Waldviertel sowie aus den Bezirken Hollabrunn und Krems ins Shopping Horn und freuen sich über das breitgefächerte Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Sport & Spiel, Drogerie, Optik, Papierwaren, Schmuck, Deko, Technik, Heimtextilien und vielen mehr. Auf über 30.000 m2 Verkaufsfläche, mehr als 1.000 Gratisparkplätzen und über 40 Shops ist Shoppingspaß für die ganze Familie garantiert. Darüber hinaus sorgen diverse Veranstaltungen und Promotion Aktionen das ganze Jahr über für ein großartiges Einkaufsvergnügen und jede Menge Unterhaltung.

Foto: shoma marketing

Follow us: www.shopping-horn.at | Facebook: shopping.horn

LINK zum Event auf https://www.shopping-horn.at/fruehlingserwachen/