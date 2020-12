Auch dieses Jahr läutet das G3 Shopping Resort den Dezember wieder mit tollen Goodies und Rabattaktionen ein. Für all jene die ihre Liebsten zwar gerne beschenken, sie allerdings nicht mit ihren Einpackkünsten belustigen wollen, gibt es ab 7.12 wieder eine gratis Verpackungsstation. Unsere kleinen Gäste können Sie von unseren Engeln am 11./12. & 18./19.12 verzaubern lassen und sich eine kleine Süßigkeit abholen.

Ganz im Sinne von Weihnachten, werden am 11. & 12.12. gratis Weihnachtskugel verteilt – hier können sich alle Shoppingbegeisterten ab 18 Jahren eine tolle Weihnachtskugel abholen.

Um die Weihnachtsstimmung so kurz vor Heilig Abend noch einmal zu steigern, findet der Bleyer Keksstand bei Eingang B, der jährliche Christbaumverkauf vor dem Center bei Eingang B statt. Neu in diesem Jahr ist der Baumkuchenstand bei Eingang C, welcher herrlich frisch duftende Baumkuchen für euch zaubert.

Auch Centermanagerin Funda Caglar wünscht viel Freude bei den Weihnachtseinkäufen: „Unsere wunderschöne Weihnachtsdekoration und Weihnachtsaktionen sollen Weihnachtsstimmung für Groß und Klein bieten du vor allem sicheres Einkaufen mit Wohlfühlfaktor – trotz der aktuellen Herausforderung. Unser Anliegen ist es, den Stress aus den Weihnachtsvorbereitungen herauszunehmen und für Spaß in dieser schönen Vorweihnachtszeit zu sorgen!“

Wir wünschen fröhliches Weihnachtsshopping und ein besinnliches Fest!