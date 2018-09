Das Auslagern von Daten ist für kleine und mittelständige Unternehmen eine kostengünstige und flexible Lösung. Doch immer wieder kommt das Thema Sicherheit zur Sprache, wenn man seine eigenen Daten aus der Hand geben möchte. Wie sicher Daten in Clouds sind und auf was der Nutzer achten sollte, erfahren Sie in diesem Artikel.