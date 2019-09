Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg (Deutschland) zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent.

Im Geschäftsjahr 2018 beschäftigte SICK knapp 10.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro.

SICK Österreich mit Firmensitz in Wiener Neudorf (NÖ) arbeitet seit 1997 als eigenständige Tochter der SICK AG und ist für den gesamten Vertrieb von intelligenten Sensorlösungen und Dienstleistungen für die Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation in Österreich und 14 weiteren Ländern in Südosteuropa verantwortlich.

Digitalisierung, Intelligenz und Vernetzung werden in Produktions- und Logistiksystemen kontinuierlich zunehmen, bis sich diese autonom steuern und selbst optimieren können. Die cyber-physischen Produktionssysteme der intelligenten Fabrik der Zukunft organisieren sich selbst, indem sie eine Vielzahl von aktuellen Informationen für autonome Entscheidungen heranziehen.

Mit intelligenten Sensorlösungen unterstützt SICK dynamische, echtzeitoptimierte und sich selbst organisierende Industrieprozesse schon heute. Sensoren erfassen reale Betriebszustände, wandeln diese in digitale Daten um und stellen sie der Prozesssteuerung automatisch zur Verfügung.