Neuer Glanz für Raiba

Ein wahres Schmuckkasterl ist die sanierte Filiale der Raiffeisenbank in Sigmundsherberg. Sie wurde nicht nur außen, sondern vor allem im Innenbereich einer Komplett-Sanierung unterzogen und überzeugt jetzt mit Wohlfühl-Atmosphäre, modernem Design und neuer, auf die Bedürfnisse der Kunden maßgeschneiderter Raumstruktur.

Foto: Werbung

Notwendig wurde die Sanierung, weil die Filiale schon ordentlich in die Jahre gekommen war. Während die Mitarbeiter für einige Wochen ihr bewährtes Service in einem Container anboten, wurde die Filiale zunächst komplett entkernt. Es wurden nicht nur alle Installationen an Elektorleitungen erneuert, sondern auch die komplette desolate Heizung auf den neuesten Stand gebracht. Außen wurde auch eine Wärmedämmung angebracht.

Für die Kunden, die hier nach den Grundsätzen „Vertrauen, Menschlichkeit, Beständigkeit“ bedient werden, stehen in der neuen Filiale zwei separate Besprechungsräume zur Verfügung. Die zeichnen sich nicht nur durch moderne und bequeme Sitzgelegenheiten aus, sondern auch durch das angenehme und Vertrauen erweckende Design.

Freundlich, hell und in mordernem Design präsentiert sich die Raiffeisen-Filiale in Sigmundsherberg nach dem Umbau den Kunden.

Foto: Thomas Weikertschläger

Ebenfalls erneuert wurde der Raum mit Safe und Schließfächern, die man jetzt, ohne neugierige Blicke fürchten zu müssen, erreichen kann. Wesentlich kundenfreundlicher ist jetzt auch der Eingangsbereich gestaltet. Der wurde nämlich einerseits wesentlich vergrößert, andererseits ist er hell und freundlich gestaltet. Verbesserungen brachte die Umgestaltung auch im Außenbereich. Zum einen ist die Filiale jetzt dank einer Rampe auch barrierefrei zugänglich. Zum anderen wurden im Garten der Filiale Parkplätze für die Mitarbeiter geschaffen, er wurde aber auch optisch ansprechend angelegt.

Foto: Werbung

Warum man sich für den Umbau entschieden hat, ist für die Geschäftsleiter Gerhard Kabesch, Herbert Klampfer und Clemens Pfeifer klar: Gerade in der Zeit der Pandemie sei zu beobachten gewesen, dass der Trend in Richtung vermehrter Nachfrage nach Beratung gehe. Das tägliche Bankgeschäft werde zwar vermehrt online abgewickelt, gerade vor dem Hintergrund von Krisen sei die Beratung durch Bank-Angestellte, die man persönlich kennt – und zu denen man entsprechendes Vertrauen habe – für Kunden wieder oberste Priorität. Man wolle als finanzieller Nahversorger für die Menschen da sein – und somit Gutes für die Region tun.