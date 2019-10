CARITAS

Aktuell werden in der Wiener Neustädter Fachschule für Sozialberufe 300 Schülerinnen und Schüler ausgebildet. Unter dem Motto „GesUND Gemeinsam Lernen“ möchte man mit den Schülerinnen und Schülern einen lebenspraktischen und sozial aktuellen Bezug zu den zukünftigen Aufgabengebieten herstellen.

Caritas Weiterbilden im Bereich der Heimhilfe ist bei der Caritas berufsbegleitend möglich.

Wer sich in der Welt der Sozialberufe orientieren möchte, der ist in der zweijährigen Fachschule für soziale Berufsorientierung richtig. Die Ausbildung fördert die soziale Einstellung und festigt soziale Fähigkeit in Theorie und Praxis. Ein Übertritt in die zweite Klasse der dreijährigen Fachschule ist ebenfalls möglich. Die dreijährige Ausbildungsvariante liefert eine fundierte Einführung in die Möglichkeiten sozialer und pflegerischer Ausbildungen und Tätigkeiten.

Ausbildung kann auch mit 17 Jahren starten

Caritas Die Ausbildung zum Fachsozialbetreuer mit dem Ausbildungsschwerpunkt Altenarbeit ist ab dem 17. Lebensjahr möglich.

Die Fachschule für Sozialberufe bietet seinen Schülerinnen und Schülern aber noch zwei weitere Ausbildungsmöglichkeiten, die jeweils ab dem 17. Lebensjahr wahrgenommen werden können. So gibt es eine zweijährige (Fachniveau) und dreijährige (Diplomniveau) Ausbildung. Die Pflegeassistenzausbildung ist hier ebenfalls inkludiert. Geboten werden zwei Ausbildungschwerpunkte: Alten- und Behindertenarbeit. Ab dem 17. Lebensjahr kann in der Ausbildungseinrichtung auch die berufsbegleitende Ausbildung der Heimhilfe begonnen werden. Bei dieser Ausbildung ist auch das Modul „Unterstützung bei der Basisversorgung“ inkludiert.