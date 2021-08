Bei der Preisverleihung am 07. Oktober werden die besten Projekte von der Fachgruppe der WKNÖ, in Kooperation mit dem Land Niederösterreich, mit einem Preisgeld von bis zu 2.000 € ausgezeichnet.

Die Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement der WKNÖ und ihre Mitgliedsbetriebe arbeiten täglich daran, die Abfallwirtschaft in Niederösterreich nachhaltiger zu gestalten und die Ressourcen unserer Umwelt zu schonen. Das Engagement reicht von innovativen Recycling-Möglichkeiten für gefährliche Abfälle über die Beseitigung und fachgerechte Trennung von Müll bis hin zu schonenden Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Mit dem Skarabäus 2021 erhalten Betriebe, öffentliche Einrichtungen, Schulen und Start-ups nach 2019 nun erneut die Möglichkeit, gemeinsam mit der Fachgruppe und ihren Betrieben Zukunft möglich zu machen und ihre innovativen Ideen einer fachkundigen Jury zu präsentieren.

Gemeinsam für unsere Umwelt von morgen

Wer sich am NÖ Abfallwirtschaftspreis beteiligen möchte, erhält unter www.dieresourcenmanager.at alle wichtigen Infos und Unterlagen. Anschließend wird das Projekt über www.dieressourcenmanager.at/skarabaeus-2021-noe-abfallwirtschaftspreis/ in einer der vier Kategorien eingereicht. Teilnehmen können sowohl Betriebe über als auch unter 50 Mitarbeiter, Einrichtungen wie Schulen ab der 9. Schulstufe, Verbände, Vereine oder Gemeinden sowie Start-ups. Gemessen an Kriterien wie Innovationskraft, Nachhaltigkeit, Aktualität und Praxistauglichkeit werden anschließend die fünf besten Projekte pro Kategorie nominiert.

Bei der abschließenden Preiseverleihung am 07. Oktober im Veranstaltungszentrum BRUNO in Brunn am Gebirge haben diese die Chance, ein Preisgeld zwischen 500 und 2.000 € zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich übernimmt die Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement der WKNÖ so erneut Verantwortung und macht Zukunft möglich – für die Generationen von heute und morgen.