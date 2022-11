Mit Optimismus ins neue Jahr!

SKF Steyr gilt weltweit als führender Experte für innovative Wälzlager- und Keramiktechnologien. Diese kommen in High-Performance-Anwendungen wie zum Beispiel in Hochgeschwindigkeitszügen zum Einsatz – und haben weiterhin starkes Wachstumspotential! Denn gerade in Sachen Nachhaltigkeit und Energiewende können SKF Wälzlager made in Steyr ihre besonderen Qualitäts- und Effizienzvorteile ausspielen und machen so etwa Windräder der neuesten Generation zu leistungsstarken Kraftwerken für erneuerbare Energie.

Foto: SKF

„Wir setzen auf konsequente Technologieentwicklung, Premiumqualität und höchste Kundenorientierung“, fasst Robert Zeillinger, Vorstand der SKF Österreich AG und Leiter des SKF Werkes Steyr, drei wesentliche Ziele des Standortes hervor. „Und wir sind überzeugt, dass wir als Team gemeinsam dazu beitragen können, unsere Welt besser und nachhaltiger zu machen.“

Als starkes Team die Zukunft gestalten

Mit diesem Spirit und der Technologieführerschaft bei Wälzlagern hat sich SKF Steyr international einen Namen gemacht. Speziell die am Standort entwickelten und hergestellten Keramikwälzlager sorgen bei namhaften Industriebetrieben weltweit für höchstes Interesse und könnten sich bald als Schlüsselkomponenten in deren Produkten wiederfinden. „Unsere besondere Technologie- und Marktstellung sorgt auch in konjunkturell schwierigeren Zeiten dafür, dass unser Werk voll ausgelastet ist und wir schon heute an Modellgenerationen und Folgeaufträgen von morgen arbeiten können“, betont Robert Zeillinger.

Foto: SKF

Der gemeinsame Erfolg verbindet und schweißt zusammen: Der einzigartige Teamspirit von SKF Steyr ist legendär. „Wir sind einfach ein starkes Team! Egal, wie alt jemand ist, welches Geschlecht oder Nationalität jemand hat, wir halten zusammen und sind gemeinsam SKF“, bringt es Tina Hohenthanner, Personalchefin von SKF Steyr, auf den Punkt. Diversity hat nicht nur im schwedischen Mutterkonzern, sondern auch am SKF Standort Steyr einen sehr hohen Stellenwert.

Wertschätzung, Partnerschaft und gleichzeitig der Anspruch, sich konsequent weiterzuentwickeln, Neues zu lernen und die Zukunft noch nachhaltiger und besser zu gestalten, prägen das gesamte Unternehmen. Das sei eines der Erfolgsgeheimnisse von SKF Steyr, meinen viele.

Buntes SKF Berufsleben

So vielseitig die Menschen bei SKF in Steyr sind, so bunt sind auch die Berufsmöglichkeiten und Arbeitszeitmodelle. „Wir wollen dazu beitragen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Stärken ausleben können, dass sie sich selbst beweisen und selbstverwirklichen können. Unsere SKF Arbeitswelt soll so flexibel und mitarbeiterorientiert wie möglich gestaltet sein. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt – intern unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, extern unsere Kunden“, betont Tina Hohenthanner.

Foto: SKF

Diese offene Herangehensweise bringt eine Vielzahl an Berufschancen und -möglichkeiten bei SKF Steyr. Sie reichen von attraktiven Optionen in Produktion und Fertigung bis hin zu einem breiten Berufsausbildungsangebot: Mit den spannenden Lehrberufen Metalltechnik – Zerspanungstechnik, Metalltechnik – Maschinenbautechnik, Metalltechnik –Werkzeugbautechnik, Prozesstechnik, Mechatronik und Werkstofftechnik stehen zukunftsorientierte und nachhaltige Arbeitsfelder bereit.

Es lohnt sich daher, die Joboptionen auf der Website www.skf.com zu verfolgen, sich als möglicher künftiger Lehrling für einen Schnuppertag anzumelden oder für einen Berufsausbildungsplatz des nächsten Jahrganges zu bewerben. „Wir gehen als Team mit großem Optimismus und Tatendrang in das neue Jahr“, betonen Robert Zeillinger und Tina Hohenthanner. Denn es gibt weiterhin viel zu tun, unsere Welt gemeinsam zu einem besseren Platz zu machen.