Karriere bei SKF Steyr: „Nu kör vi!“

Ein Blick in die nahe Zukunft?

Unsere Auftragsbücher sind voll, wir haben alle Hände voll zu tun. Gleichzeitig werden wir weiter in unsere innovative Keramikwälzlagertechnologie investierten. Die Liste der Interessenten an dieser Technologie wird täglich länger.

SKF Steyr ist regelmäßig top bei Arbeitgeberrankings. Zufrieden?

Das freut uns und spiegelt wider, dass uns die Entwicklung und Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wichtig sind. Aber wir geben uns nicht mit Erreichtem zufrieden, wir wollen immer besser werden – als Technologieunternehmen und als Arbeitgeber.

Die HTL-Ausbildung: Ihre Meinung dazu?

Die HTL-Ausbildung in Österreich ist eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte. An unseren HTLs erfolgt eine praxisorientierte fundierte technische Ausbildung auf höchstem Niveau. Kein Wunder, dass in vielen Ländern unsere HTLs als Benchmark für technische Ausbildung gelten.