Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Mit einer Arbeitsstelle in der Sole Felsen Welt hat man – egal, ob im Bad, in der Sauna, im Hotel, im Restaurant oder im Back-Office – nicht nur einen attraktiven Arbeitsplatz in einem innovativen Dienstleistungsunternehmen aus dem Waldviertel in der Tasche, sondern profitiert auch an einer Vielzahl weiterer Vorteile:

Alle MitarbeiterInnen genießen zum Beispiel eine kostenlose Mahlzeit pro Tag. Wer sich fachlich oder auch persönlich weiterbilden möchte, dem stehen entsprechende Kurse zur Verfügung. Den Aufstiegschancen steht somit nichts im Wege.

Das Lohnniveau liegt über dem Kollektivvertrag und alle MitarbeiterInnen dürfen sich über viele hausinterne Rabatte & attraktive Vorteile in Partnerbetrieben der Region freuen.

Und was sonst noch schön ist: Man wird Teil eines starken Teams, das gerne gemeinsam arbeitet, manchmal auch zusammen feiert, das zusammenhält und ein gemeinsames Ziel hat: das Wohl unserer Gäste.