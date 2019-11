Seitdem sind viele Jahre vergangen und die Saat ist erfolgreich aufgegangen. Das Angebot zur Lehre ist erfreulich vielseitig geworden und ich sehe die Bildungsmeile als wertvollen Mosaikstein in einem sehr bunt gewordenen Bild zum Thema Lehre. Das Konzept der Bildungsmeile ist sehr einfach: Jugendliche sollen sich direkt in den Ausbildungsbetrieben ein Bild von der Lehre machen können. Dabei schafft die Atmosphäre des Betriebes, der Werkstatt oder auch der persönliche Kontakt mit den Lehrlingen und dem Lehrherrn ein Informationserlebnis, das sicher nachhaltig in Erinnerung bleibt. Ich sehe die Bildungsmeile als Aktion zur Bewusstseinsbildung.

Wir sprechen Schüler der 3. und 4. Klassen NMS sowie Schüler der PTS an und möchten frühzeitig Gusto auf den Lehrberuf machen. Damit ist die Bildungsmeile keine Lehrstellenbörse im klassischen Sinn. Schüler, die sich über die Bildungsmeile informieren, kommen daher erst in 2, 3 Jahren auf den Lehrstellenmarkt. Jahr für Jahr zählen wir tausende Schülerkontakte in den Bildungsmeilebetrieben. Das ist für eine regionale Aktion, die zwei Tage dauert, ein erfreuliches Ergebnis. Persönlich freut es mich, dass diese Aktion sowohl von den Betrieben aber auch von den Schulen zu einem selbstverständlichen Angebot im Bezirk und ein fixer Bestandteil im Veranstaltungskalender geworden ist.

Viele Lehrlinge haben den Weg zu ihrem Lehrbetrieb über die Bildungsmeile gefunden – das ist ein tolle Bestätigung unserer Aktion. Der Erfolg hängt aber auch vom Engagement der teilnehmenden Betriebe ab. Solange hier eine positive Bereitschaft da ist, bleibt der Weg der Bildungsmeile erfolgreich.

Mag. Andreas Geierlehner LL.M.

Bezirksstellenleiter

Wirtschaftskammer