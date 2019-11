Für 34 Lehrbetriebe aus den Bezirken Amstetten und Scheibbs fiel kürzlich in den Werkshallen der Forster Verkehrs- und Werbetechnik der offizielle Startschuss für die Bildungsmeile 2019. Die bewusstseinsbildende Aktion, die traditionell Ende November in den Betrieben vor Ort über die Bühne geht, ist aktueller denn je.

„Die Initiative der Bildungsmeile ist mittlerweile eine Tradition geworden, die aus dem Informationsangebot zum Thema Lehre nicht mehr wegzudenken ist. Seit 17 Jahren haben Jugendliche die Möglichkeit, sich vor Ort in unseren Lehrbetrieben über Lehre zu informieren. Dabei macht diese direkte Berufsinformation zum Angreifen den Mehrwert der Bildungsmeile aus“, betont Andreas Geierlehner, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Amstetten: „Wenn ein Facharbeiter sagt, dass er vor Jahren über die Bildungsmeile auf seinen Lehrbetrieb aufmerksam geworden ist, dann ist das eine schöne Bestätigung für die Bildungsmeile. Nutzen Sie die Möglichkeit und informieren Sie sich direkt vor Ort – es zahlt sich in jedem Fall aus!“

Zugeschnitten auf den Fachkräftebedarf in der Region wird versucht, das Interesse für jene Berufe zu wecken, die auch tatsächlich von der Wirtschaft angeboten werden.

Damit bildet die Bildungsmeile Amstetten die Nachfrage an Fachkräften in jenen Bereichen ab, die die Wirtschaft des Bezirkes Amstetten am Arbeitsmarkt braucht. Die Bildungsmeile dient jedoch nicht als Lehrstellenbörse. Sie bezweckt eine Bewusstseinsbildung zum Thema „Duale Berufsausbildung“.

Das Besondere an der Bildungsmeile ist der direkte Kontakt mit der Berufsinformation. In den teilnehmenden Betrieben ist die Berufswelt spürbar und mit allen Sinnen erlebbar.

Der Eindruck eines persönlichen Gespräches mit einem Lehrling auf seinem Ausbildungsplatz und die direkte Wahrnehmung der betrieblichen Atmosphäre hat einen bedeutenden Vorteil gegenüber anderen Informationsmöglichkeiten. Der Besuch eines Bildungsmeilebetriebes bleibt daher in Erinnerung.

Forster-Geschäftsführer Hans-Peter Prüller: „Lehrlinge auszubilden, ist für uns als Leitbetrieb im Mostviertel eine zentrale Aufgabe der Gegenwart und Zukunft. Dank eines attraktiven Umfelds, aber auch bedingt durch die internen Möglichkeiten der Weiterbildung, haben wir aktuell kaum Nachwuchssorgen!“

Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Gottfried Pilz: „Die Bildungsmeile soll jungen Menschen helfen, das zu finden, wo sie mit Herz dabei sind.“