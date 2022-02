Immunsystem stärken

Besonders in Zeiten der Coronapandemie ist es wichtig unser Immunsystem zu stärken, um eine mögliche Infektanfälligkeit gegen unzählige Mikroorganismen zu reduzieren.

Dr. Babette Bodor Foto: Sonnenapotheke

Neben einer ausgewogenen Ernährung, ausreichender Bewegung, Stressreduktion und erholsamen Schlaf spielen Vitamine, Spurenelemente und Coenzyme eine große Rolle. Zu den wichtigsten Vertretern zählen Vitamin C, D, Zink, Selen, Kupfer, Eisen und Coenzym Q10. Diese gibt es in Form von Monosubstanzen oder Multivitaminpräparaten als Tabletten, Kapseln, Brausetabletten oder Säfte. Allerdings bedarf es hierbei einer individuellen Beratung aus der Apotheke in Bezug auf die richtige, altersentsprechende Dosierung, Formulierung und um mögliche Wechselwirkungen auszuschließen.

Nur Vitaminpräparate aus der Apotheke erfüllen höchste Qualitäts- und Reinheitsansprüche. Die Sonnenapotheke in Tulln hat eine Eigenmarke mit Schwerpunkten Immunsystem, Stressbalance, Darmgesundheit und vieles mehr neu im Sortiment. Um einen Synergieeffekt zu erzielen, werden Vitamine und Spurenelemente oftmals mit pflanzlichen Inhaltsstoffen (Cystus, Propolis) oder Vitalpilzen (Immunkomplex) kombiniert.

Mag. Annette Hoffelner Foto: Sonnenapotheke

Eine gesunde Darmflora trägt zu einem gesunden Immunsystem bei. Patienten mit einem geschwächten Immunsystem leiden oftmals unter Verdauungsbeschwerden. Daher gilt es die Darmflora zu stärken. Mit Probio Forte können sie mit nur einer einzigen Kapsel täglich kurweise ihre Darmflora mit 12 ausgewählten Bakterienstämmen wiederaufbauen, um ihr Immunsystem und Wohlbefinden zu verbessern, denn, wenn die Verdauung nicht funktioniert, nützen die beste Ernährung und das beste Vitaminpräparat nichts.

Weitere interessante alternativmedizinische Möglichkeiten, das Immunsystem natürlich und nebenwirkungsfrei zu stärken, bieten die Spagyrik, die Homöopathie und Schüssler Salze.

Da Schleimhäute stets feucht gehalten werden sollen, damit sich weder Bakterien noch Viren anlagern können, eignen sich wohlschmeckende Tees in höchster Qualität aus der Apotheke (Ingwer, Tee für die Abwehrkräfte, Holunder, Salbei, und viele mehr) besonders gut für die kalte Jahreszeit.

Letztlich gilt es zu bedenken: Durch gründliches Händewaschen mit Seife können sowohl die Virenlast als auch die Bakterienlast signifikant reduziert werden.