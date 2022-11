ECHT entspannend!

Wenn sich Sonnenstrahlen im türkis sprudelndes Thermalwasser küssen, kuschelige Bademäntel aneinanderschmiegen, Sie vom dampfenden Wasser auf Händen getragen werden und die winterliche Landschaft zum Erkunden inkl. Händchenhalten lockt, sind Sie angekommen an Ihrem Rückzugsort für zweisamen Genuss und Träumereien.

Foto: SPA RESORT STYRIA

Im SPA RESORT STYRIA****S in Bad Waltersdorf steht die Zeit still, für Sie und Ihre Beziehung. Hier können Sie romantische Stunden so richtig auskosten und sich verwöhnen (lassen). Sich nahe sein und den Alltag aussperren. Ganz ungestört. Adults Only! Vertraute Kuschelzeit oder verborgene Träume genießen Sie in einem kuscheligen Zimmer mit einer extra Portion Geborgenheit oder in einer der exklusiven Suiten mit eigenem Whirlpool oder Sauna.

Foto: Karl Schrotter Gleisdorf

Weil man hier die Zeit gerne mal vergisst, wird Langschläfern oder Langkuschlern das Frühstück bis 14 Uhr an der Bar serviert. Und weil die Liebe auch abends durch den Magen geht, schmeichelt das Küchenteam im SPA RESORT STYRIA Ihrem Gaumen mit köstlichen 5-Gang-Genießermenüs oder einer extra Portion Romantik bei einem Candle Light Dinner.

Foto: Schrotter Karl Gleisdorf

Lauschen Sie gemeinsam dem Plätschern des Thermalwassers. Inhalieren Sie die wohlige Wärme und verführerischen Düfte der Saunen und genießen Sie das einzigartige Ambiente auf einer unserer kuscheligen Doppelliegen.

Foto: Karl Schrotter Gleisdorf

Wer im 2500m2 Wellnessbereich völlig ungestört sein möchte, besucht das Private SPA mit Dampfbad und Wasserbett, genießt hier frische Früchte mit Schokolade und schlürft ein Gläschen Sekt während einer Partnermassage. Ein wahrlich prickelndes Erlebnis!

Angebot SEELENKUSS

3+1 oder 5+2 Gratis Nacht

inkl. Frühstücksbuffet und 5-Gang-Wahlmenü

Nutzung der Wellness- und Wasserwelt

1 Seelenkuss-Massage

Willkommens-Drink

ab € 392,00 p.P.

Foto: SPA RESORT STYRIA_

Geschenketipp:

10% Rabatt auf alle Gutscheine mit dem Code: „Christmas22“

*gültig bis 24.12.2022

SPA RESORT STYRIA

8271 Bad Waltersdorf 351

Tel: 03333 31065

reservation@sparesortstyria.com

