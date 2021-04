Spitzenangebote und eine Top-Auswahl bietet der neue SPAR-Supermarkt in der Bahnhof City, Zehnergasse 1, 2700 Wr. Neustadt, der am Donnerstag, 22. April, eröffnete. SPAR präsentiert sich an diesem Standort als hochwertiger Nahversorger mit abwechslungsreichem Sortiment.

Betreut wird der Markt von insgesamt 20 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Marktleiter ist Sebastian Brand. Unterstützt wird er von Marktleiter-Stellvertreterin Anja Bartl.

Top Sortiment für Feinschmecker

Auf rund 700 m² lässt die Filiale in der Bahnhof City mit einem Angebot von rund 10.000 Artikeln keine Kundenwünsche offen. Ein abwechslungsreiches Sortiment aus Produkten des täglichen Bedarfs sowie Delikatessen und Schmankerln erwartet die Kundinnen und Kunden. Dabei steht Frische im Vordergrund. Überzeugen können sich die Kundinnen und Kunden davon bei Brot und Gebäck aus der filialeigenen Backstation und dem umfangreichen Obst- und Gemüseangebot. Auch in der Feinkost-Abteilung, mit Frischfleisch in Bedienung, sind Beratung und Spitzenqualität oberstes Gebot. Zusätzlich bietet dieser Supermarkt eine feine Auswahl an Sushi. Ein umfangreiches Hot-to-go Angebot und Coffee-to-go in Bedienung runden das Sortiment perfekt ab.

Einkaufen mit Komfort

Insgesamt 61 Komfort-Parkplätze stehen den Kundinnen und Kunden der Filiale in der Bahnhof City zur Verfügung und sorgen so für einen bequemen Einkauf. Breite Gänge im Inneren des SPAR-Supermarktes sorgen ebenso für eine entspannte Atmosphäre und ein angenehmes Einkaufserlebnis.