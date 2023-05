Die innovative Beraterbank in der Region

APA-Video

Seit unserer Gründung im Jahr 1868 hat sich die Sparkasse Baden mit ihren 11 Filialen in den Bezirken Baden, Mödling und Wiener Neustadt Land zu einer der größten Sparkassen Niederösterreichs entwickelt.

Die Kundennähe unserer über 150 engagierten Mitarbeiter:innen ist gekennzeichnet durch das umfassende Verständnis für Herausforderungen und Aufgaben der Region, Lösungskompetenz, persönliche Betreuung, und nicht zuletzt durch das ständige Bemühen, die Serviceleistungen und Angebote unseres Hauses laufend auf die Kunden- und Marktbedürfnisse abzustimmen.

Professionalität und Diskretion sind die Eckpfeiler unseres kundenorientierten Ansatzes, den wir mit großer Sorgfalt und Engagement verfolgen.

Wir sehen unsere Aufgabe in der persönlichen Betreuung, Begleitung und Beratung unserer Kund:innen in allen Lebenslagen. Abgestimmt auf unterschiedliche Bedürfnisse bieten wir in unseren Filialen kompetente Unterstützung an.

Sei es das erste Sparkonto, das eröffnet werden soll, oder ein Girokonto, das benötigt wird, die Sparkasse Baden ist der richtige Partner. Mit „George“, dem österreichweit innovativsten Internetbanking“, bieten wir auch digital eine Möglichkeit rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche Bankgeschäfte bequem von überall abwickeln zu können.

Wenn es um die Verwirklichung der Wohnträume unserer Kund:innen geht, stehen die Spezialist:innen unseres Wohn²-Centers gerne kompetent zur Verfügung.

Sei es die Finanzierung der ersten Wohnung, die Sanierung der eigenen vier Wändeoder die Errichtung eines Eigenheimes, die Wohnbauberater:innen der Sparkasse Baden begleiten von Beginn an bei der Umsetzung jedes Wohntraumes.

Unser Kommerz-Center kümmert sich um die Unternehmenskund:innen der Sparkasse Baden und alle die diesen Schritt gehen möchten. Das Betreuer:innenteam unseres Kommerz-Centers unterstützt bei sämtlichen Fragen in betrieblichen Belangen, von der Gründung eines Unternehmens über die Begleitung bei Investitionen bis hin zur Absicherung von Risken und Veranlagung von Firmenvermögen.

Auch bei der richtigen Vermögensveranlagung ist die Sparkasse Baden professioneller Partner. Die Wertpapierspezialist:innen unserer Abteilung Private Banking erörtern gerne in einem persönlichen Gespräch, wie nachhaltiger Vermögens-zuwachs erzielt werden kann. Dies stets kundenorientiert, diskret, sorgfältig und engagiert.

Unsere Kundenbetreuer:innen stehen gerne für weitere Informationen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie.

#sparkassebaden #glaubandich