Sehr viel Positives hat die „#glaubandich“-Kampagne der Sparkasse bereits bewirkt. Gestützt auf die Eckpfeiler Regionalität, Leidenschaft und Nachhaltigkeit geht die Initiative nun einen Schritt weiter, wie Nikos Grünberger von der Sparkasse Amstetten erklärt.

„Unser Land braucht Landwirt:innen, die an die Zukunft glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt“, bringt er diese auf den Punkt. „Tatsache ist“, so Grünberger, „dass es viele Betriebe gibt, die mit großem Engagement ihrem Berufsstand alle Ehre machen. Vor allem die junge Generation lebt die enge Beziehung zu Grund und Boden und Tierwohl auf eindrucksvolle Weise!“

Foto: Sparkasse

Im Sinne des Gründerauftrags nimmt sich die Sparkasse verstärkt dieser Bemühungen an und hat bereits Dutzende Projekte in der Region unterstützt. „Da wird mit so viel Herzblut in eine nachhaltige Zukunft investiert, dass es eine Freude ist, einen Teil beitragen zu dürfen“, ist Prokurist Michael Achleitner überzeugt.

Durch kurze unkomplizierte Wege, eine hohe Fachkompetenz und gute Verbindungen zu den bäuerlichen Vertretungen möchten die Sparkassen-Mitarbeiter vor Ort bestmöglich beraten und unterstützen. „Und es ist schön, dass aus Kundenanfragen meist Freundschaftsbeziehungen werden, die wir bei unseren Besuchen vor Ort freudig spüren“, so Grünberger und Achleitner, die viele Bilder von den hochmodernen Stallungen und Produktionsanlagen gespeichert haben. „Wenn man sieht, wie auf das Tierwohl geachtet wird, lohnt sich unsere Arbeit doppelt.“

Bei Fragen oder Interesse: Tel. 05 0100-25412