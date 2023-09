Glasfaser-Internet: Wegbereiter für Gänserndorfs digitale Zukunft

Der flächendeckende Ausbau von schnellem und stabilem Internet ist ein Wendepunkt für den Fortschritt und die Entwicklung österreichischer Gemeinden. Leistungsstarkes Internet sichert zahlreiche Möglichkeiten für Haushalte und entscheidende Wettbewerbsvorteile für ansässige Unternehmen. Das gilt auch für dichtere ländliche Gemeinden, welche als Lebens- und Wirtschaftsstandorte an Attraktivität gewinnen. Denn ob Beruf oder Freizeit – eine zuverlässige, schnelle Verbindung ist in Zeiten von Streaming, Gaming, Home-Office, Video-Telefonie unverzichtbar geworden.

Echte und offene Glasfasernetze entscheidender Faktor

Die Projektumsetzung erfolgt nach bewährten niederösterreichischen Gütekriterien. Um die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit der öFIBER Netze zu gewährleisten, baut die öGIG ausschließlich echte Glasfasernetze, welche auch als Fiber-to-the Home (FTTH) bekannt sind.

FTTH verzichtet gänzlich auf langsames Kabelinternet oder andere veraltete Breitbandtechnologien und wird direkt bis ins Haus verlegt. So kann jedem Haushalt und Betrieb dank der eigenen Glasfaser-Anbindung die volle Bandbreite des jeweiligen Internetpakets garantiert werden. öFIBER steht damit für 100% Glasfaser für alle versorgen Haushalte.

Was das Glasfasernetz der öGIG besonders attraktiv macht, ist dass die Glasfaser-Infrastruktur in der Form eines offenen Netzes errichtet wird. Die dadurch geschaffene einheitliche Open Access Plattform kann von unterschiedlichen Internet Service Providern (ISPs) genutzt werden. Kundinnen und Kunden der öGIG sind somit nicht an einen einzigen Anbieter gebunden. Stattdessen stehen ihnen eine breite Auswahl an unterschiedlichen Internet-Anbietern zur Verfügung.

Spatenstich in Gänserndorf

Wo andernorts noch auf den Ausbau-Startschuss gewartet wird, hat die öGIG in Gänserndorf längst Nägel mit Köpfen gemacht. Spätestens seit dem offiziellen Spatenstich am 6. September, wird ein stark vernetztes und zukunftssicheres Gänserndorf endlich Realität. Bereits im Sommer nächsten Jahres werden im Zentrum der Stadtgemeinde die ersten Anschlüsse fertiggestellt. Das gesamte Projekt wird bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Damit setzt die öGIG, die auch bereits Partner des Landes im Glasfaser-Ausbau ist, die Erweiterung des flächendeckenden Glasfasernetzes in Niederösterreich konsequent fort.

Stärkung von Lebens- und Wirtschaftsraum

René Lobner, Bürgermeister von Gänserndorf, freut sich über den Beginn der baulichen Umsetzung: „Für unser tägliches Leben ist eine zuverlässige Internetverbindung unverzichtbar. Die leistungsfähige Glasfaser-Infrastruktur der öGIG bietet zahlreiche Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger von Gänserndorf, bereichert die Lebensqualität vor Ort und fördert nachhaltiges Wachstum in der Region.” Der Bürgermeister ergänzt: “Für die erfolgreiche Projektabwicklung ist die umfassende Kompetenz der öGIG und ihre Erfahrung in Niederösterreich wegweisend.”

Fortsetzung öGIG-Ausbauoffensive

Die öGIG hat sich in Niederösterreich zum Ziel gesetzt, Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern mit zukunftsfähigen Glasfasernetzen zu versorgen. „Unser Ursprung liegt in Niederösterreich. Daher freuen wir uns besonders, Gänserndorf als erste dichtere ländliche Gemeinde in Niederösterreich, flächendeckend mit FTTH-Glasfaser-Anschlüssen auszustatten”, schließt öGIG Geschäftsführer Hartwig Tauber. Jetzt noch zum Aktionspreis bestellen Spätentschlossene in Gänserndorf haben aktuell noch die Möglichkeit, einen eigenen Glasfaser-Anschluss bei der öGIG zum Aktionspreis von € 299 zu bestellen. Alle Informationen zum Projekt finden Sie unter www.oefiber.at/gaenserndorf.