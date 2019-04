In den letzten Jahren konnte man mit traditionellen Sparformen keinen Ertrag erzielen, der über der Inflationsrate liegt. Dies führt zu Geldentwertung, und damit zu einem Verlust an Kaufkraft. Natürlich sollten Sie über eine Barreserve verfügen, um jederzeit für ungeplante Ausgaben gerüstet zu sein – etwa eine neue Waschmaschine oder die Autoreparatur. Ihr gesamtes Barvermögen auf Sparbücher zu legen, sollten Sie aber überdenken. Denn dafür gibt es interessante Alternativen.

In angenehmer Atmosphäre im Rahmen der Veranstaltung „Burger Investment“ erhalten Sie durch Experten der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG für Sie passende Informationen zu Vorsorge- & Veranlagungsmöglichkeiten. Für kulinarische Köstlichkeiten sorgt Grill.Bar in Waidhofen/Ybbs mit Burger & Co.

Wann: Dienstag, 14.05.2019

Einlass 17:30 | Beginn: 18:00 Uhr

Wo: Grill.Bar Waidhofen, Mühlstraße 14, 3340 Waidhofen/Ybbs

Eintritt frei.

Um Online-Anmeldung wird gebeten.