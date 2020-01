NÖN: Was zeichnet die Arbeit der SPÖ Euratsfeld aus?

Ernst Stix: Wir wollen nicht alles kritisieren, sondern mitgestalten. Diese Grundeinstellung haben wir immer so praktiziert. Bis auf den neuen Fußballplatz wurden auch alle Projekte in Euratsfeld in der letzten GR-Periode mit unserer Zustimmung umgesetzt.

Raimund Salzmann: Beim Fußballplatz wurde am Ende aber auch unsere Forderung umgesetzt. Wir wollten immer eine Gesamtanlage, die neben dem Fußballplatz auch den Tennisplatz und auf die Zukunft gesehen den Beachvolleyballplatz und die Stockschützenanlage an einem Ort vereint.

Andreas Kloimwieder: Das Thema Verkehrsberuhigung mit durchgehenden Gehsteigen im Ortskern entlang der Hauptstraße war ebenfalls immer ein großes Anliegen von uns. Darauf haben wir immer gedrängt.

NÖN: Welche Ziele habt ihr für Euratsfeld?

Stix: Eines unserer Hauptthemen betrifft die Entlastung des Ortskernes durch das steigende Verkehrsaufgebot. Bis 2030 steht eine Umfahrung für Euratsfeld auch im Mobilitätsplan des Landes NÖ.

Kloimwieder: Es braucht noch einige Maßnahmen zur Verkehrssicherheit. Ebenso fordern wir etwa in der Wassergasse hinauf zur Feuerwehr und entlang der Firma Jungwirth einen Gehsteig oder Gehweg.

Stix: Wir haben uns auch immer dafür stark gemacht, dass die Gemeinde alte Häuser im Ortskern kauft, denn nur so kann man dessen Gestaltung steuern. Gerade im Ortskern gibt es ja fast keine Bäume oder Freiflächen.

Warum sollen die Gemeindebürger die SPÖ wählen?

Salzmann: Wichtig ist uns eine sparsame Schuldenpolitik. Da braucht es eine starke Opposition.

Stix: Wir haben neben den fachlichen Qualifikationen den Mut zur Entscheidung und sagen immer unsere Meinung.

Das SPÖ-Team für Euratsfeld

(1) Ing. Ernst Stix

(2) Ing. Raimund Salzmann

(3) Andreas Kloimwieder

(4) Werner Leonhartsberger

(5) Karl Hochholzer

(6) Harald Distelberger