Hainfelder Erfolgskurs im neuen Jahr fortsetzen .

Geschätzte Hainfelderinnen und Hainfelder! Wir haben in den vergangenen Jahren viel getan für die Lebensqualität unserer Heimatgemeinde. Von den Kindern bis zu den Älteren, von ArbeitnehmerInnen bis zu den Selbstständigen. Für Frauen, Männer und Familien. Es ist kein Zufall, dass so viele Menschen gerne in Hainfeld leben. Es ist auch kein Zufall, dass so viele Menschen in unsere Gemeinde ziehen.