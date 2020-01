Vor nun mehr 3,5 Jahren durfte ich das verantwortungsvolle und vielseitige Amt der Bürgermeisterin übernehmen, dabei schätze ich am meisten den Umgang mit den Menschen in all seine Facetten.

Es ist mir wichtig, Hollenstein behutsam aber kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das gute Miteinander weiterhin zu fördern und zu forcieren, sodass sich alle bei uns wohlfühlen, gut und gern in Hollenstein leben wollen und natürlich leben können. Weiters wesentlich ist, dass jeder Bürger bei uns am Gemeindeamt gut aufgehoben ist und die Unterstützung findet und bekommt, die er braucht.

Ich würde mich freuen, wenn mein Team und ich die nächsten 5 Jahre „Mit Fleiß und Elan für unser Hollenstein“ eine positive Weiterentwicklung ermöglichen können. In meiner ersten Periode konnten wir viele gute Projekte starten und verwirklichen.

zVg

Ihre Bürgermeisterin

Manuela Zebenholzer

Gut gemacht

Hollenstein Gutscheine eingeführt

Generalsanierung Kalchau, Bahnhofstraße und Sagmeisterhang

Asphaltierung am Krenlehenfeld und in der Bundesforstesiedlung

Generalsanierung Kleinwasserkraftwerke

Nachmittagsbetreuung in der Volksschule und Mittelschule

Generalsanierung Turnsaal – Außengestaltung Schule

EDV Ausstattung Mittelschule

Generalsanierung Rathaus gestartet

Gut gedacht