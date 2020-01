Seit 10 Jahren lenkt die Bürgermeisterin nunmehr die Geschicke der Stadtgemeinde St. Valentin – eine Erfolgsstory, die sich sehen lassen kann.

Im Jahr 2020 ist Niederösterreich fest in ÖVP-Hand. Es gibt aber auch einige rote Tupfen auf der politischen Landkarte. Größere und kleinere. Hellrote und dunkelrote. Egal, Hauptsache rot.

Weder hellrot, noch dunkelrot ist St. Valentin. Da trifft wohl viel eher die Bezeichnung „tiefrot“ zu. Seit Jahrzehnten halten die Bürgerinnen und Bürger der Sozialdemokratie die Treue. Eine Erfolgsgeschichte die seit Kriegsende bis heute andauert. Das bis dato letzte und somit aktuelle Kapitel schreibt die derzeit amtierende Bürgermeisterin Mag. Kerstin Suchan-Mayr. Seit 2010 leitet sie die Geschicke der Stadt. Jung, kompetent, dynamisch, sympathisch und mit einem hoch motivierten Team an ihrer Seite führt sie ihre Heimatstadt souverän durch herausfordernde Zeiten.

Dass das Thema Klimawandel in St. Valentin nicht nur ein leeres Schlagwort aus den Nachrichten ist, bewies die Bürgermeisterin, als sie 2018 die Initiative „Plastikfreie Gemeinde“ ins Leben rief. Der Plastikmüll wurde seither von 260 Tonnen Plastikmüll auf 123 Tonnen im Jahr 2019, also um die Hälfte reduziert!

Die Verkehrssituation in St. Valentin ist keine einfache, das ist Suchan-Mayr bewusst. Mit großer Beharrlichkeit verfolgt sie in ihrer Funktion als Landtagsabgeordnete unbeirrt ihr Ziel – eine vernünftige Lösung für die Situation bei der Donaubrücke in Mauthausen und die so wichtige Umfahrung Langenhart-Herzograd. Der Erfolg gibt ihr Recht, so gab es im Jänner endlich das von ihr so vehement eingeforderte Planungsgespräch mit dem Land NÖ und den betroffenen Gemeinden. „Die Zeichen stehen so gut wie nie für eine vernünftige, gemeinsame Verkehrslösung zur Entlastung der verkehrsgeplagten Bevölkerung“, gibt sich die Stadtchefin zuversichtlich.

Ein lang geplantes Großprojekt wurde ebenfalls in der letzten Legislaturperiode auf Schiene gebracht: Die heiß ersehnte Veranstaltungshalle mit neuer Musikschule, die in Langenhart entstehen wird. Nach langen und umfangreichen Planungsarbeiten ist es im Frühjahr soweit – der Spatenstich kann erfolgen und die St. Valentiner/innen dürfen sich auf eine Mehrzweckhalle freuen, die im wahrsten Sinne des Wortes alle Stückerl spielt. In der oberen Etage ist die Musikschule untergebracht – ein Musterbeispiel an Innovation. Sie bietet den Schülerinnen und Schülern ein inspirierendes Umfeld und den Lehrpersonen einen motivierenden Arbeitsplatz.

Das ist nur ein kurzer Abriss über derzeitige Aktivitäten. Rund 85 Projekte wurden in den letzten fünf Jahren umgesetzt und viele weitere Vorhaben warten in den kommenden Jahren auf ihre Realisierung.

St. Valentin, die Stadt, wo gute Arbeit keine Pause macht!

„Es ist schön zu sehen, was man mit Visionen, einem engagierten Team, einer top funktionierenden Stadtverwaltung und der Zusammenarbeit mit den Vereinen, der Wirtschaft und der Bevölkerung alles schaffen kann“, schwärmt die stolze Bürgermeisterin.