In den letzten fünf Jahren der bunten Stadtregierung ist einiges in unserer Stadt umgesetzt worden, nicht alle Projekte sind aus unserer Sicht gelungen, oder entsprechen den Bedürfnissen der Bevölkerung. Unsere politischen Ziele zur Gemeinderatswahl leiten sich wie folgend ab:

Diese politischen Ziele stehen auf unserer Agenda:

Belebung der Innenstadt & Neubewertung des Marienmarktes

Leistbare, flächendeckende, flexible und qualitätsvolle (Klein-)Kinderbetreuung

Frauenförderung im Sinne der Gleichstellung

Schaffung eines betreuten Jugendtreffs

Kostenlose Pflege- und Demenzberatung

Nachhaltige, klimagerechte Stadtentwicklung und –Planung, Etablierung eines Klimabeirates

Unsere Vision, ein Stadtgarten mitten in der Stadt

AnrainerInnenparken, Ausbau des Radverkehrs und Forcierung des öffentlichen Verkehrs

Sozialen Wohnbau erhalten und erweitern

Reduktion der Drogenproblematik und der damit verbundenen Kriminalität

Wiener Neustadt als weltoffenes, innovatives und urbanes Zentrum stärken

Ausbauen der Bürgerbeteiligung

In der Stadt wurden in den letzten fünf Jahren viele Grün- und Freiflächen mit Wohnbauten verbaut. Wenn das alte Stadionareal verbaut ist, werden wir um über 4000 Wohnungen mehr haben als noch 2015. Dieser forcierte Wohnbau setzt die Bevölkerung enorm unter Druck, in punkto Grün- und Freiräume, in punkto Verkehr, in punkto fehlende Kinderbetreuungsplätze.

Unsere Vision, ist ein Stadtgarten mitten in der Stadt

Wir wollen das Krankhausareal nach dem Neubau des Spitals und dessen Absiedelung den Wiener NeustädterInnen als neuen Stadt-Garten zur Verfügung stellen. Es ist eine einmalige Chance den Kern der Stadt neu zu gestalten, der Bevölkerung die verbauten Grün- und Freiflächen zurückzugeben, der Stadt eine Naherholung in vielfältigster Art zu gönnen. Ob als Kühlfläche und Wasserspeicher gegen den Klimawandel, zum Spielen, Grillen, Chillen, zum Gärtnern, für Kunst und Kultur, für Läufer, Walker, für Ruhe suchende oder Sonnenanbeter, für alle Bedürfnisse soll im Stadtgarten Platz sein. Der Stadtgarten kann klug gestaltet die Innenstadt beleben. www.stadtgarten-neustadt.at

Unser Vorhaben - Ausbauen der Bürgerbeteiligung

Ein weiteres Vorhaben ist eine forcierte Bürgerbeteiligung zur Umsetzung von städtischen Entscheidungen und Projekten, damit Stadtentwicklung nicht gegen die Bedürfnisse der Bevölkerung läuft. Denn wir alle sind Wiener Neustadt. Den Charakter der Stadt leben unzählige Vereine, KünstlerInnen und Bürgerinitiativen in den Stadtvierteln. Es heißt nun, das vorhandene Potential in der Stadt zu fördern und den Schatz des Ideenreichtums der Bürgerinnen und Bürger unserer Heimatstadt zu heben. Z. B. mit