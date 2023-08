„Regionssporttag“ in Hollabrunn: Mitmach-Stationen, Sportstars & Co.

Alle Interessierten sind recht herzlich eingeladen vorbeizuschauen, die Sportarten auszuprobieren und das regionale Sportangebot besser kennenzulernen.

Regionssporttage zur Forcierung regionaler Sport- und Bewegungsangebote

Um das vielfältige Sport- und Bewegungsangebot in Niederösterreich besser sichtbar zu machen, wird SPORTLAND Niederösterreich künftig zahlreiche Regionssporttage unterstützen, bei denen sämtliche Vereine einer Region eine Plattform erhalten, um ihr Angebot zu präsentieren und Kinder für den Sport zu begeistern. In den kommenden Monaten sind vorerst acht Regionssporttage geplant, die mit Unterstützung des Landes Niederösterreich von Gemeinden gemeinsam mit den Sportvereinen organisiert werden.

Regionssporttage zu Gast in ganz Niederösterreich

Die Regionssporttage machen in ganz Niederösterreich Station. In Ybbs an der Donau, Lassee, Mistelbach und St. Valentin haben die Events bereits stattgefunden. Hollabrunn (25. August) und Biberbach (27. August) stehen in den Startlöchern. Im September finden abschließend in Rabenstein (16. September) und Perchtoldsdorf (17. September) regionale Tage des Sports statt.