Regionssporttag in Perchtoldsdorf: Mitmach-Stationen, Sportstars & Co.

Perchtoldsdofer Sportvereine, aber auch Anbieter aus den Bereichen Fun-Sport und Fitness, werden aus ihren jeweiligen Sportprogrammen ebenso informieren wie über Ort, Zeit und Kosten der Angebote. An den Mitmachstationen der Sportvereine können Besucherinnen und Besucher in ihrer Straßenkleidung auch gleich verschiedenen Fertigkeiten ausprobieren. Mit Stempelpässen können vor allem Kinder für fleißiges Mitmachen Preise gewinnen.

Regionssporttage zur Forcierung regionaler Sport- und Bewegungsangebote

Um das vielfältige Sport- und Bewegungsangebot in Niederösterreich besser sichtbar zu machen, wird SPORTLAND Niederösterreich künftig zahlreiche Regionssporttage unterstützen, bei denen sämtliche Vereine einer Region eine Plattform erhalten, um ihr Angebot zu präsentieren und Kinder für den Sport zu begeistern. In den kommenden Monaten sind vorerst acht Regionssporttage geplant, die mit Unterstützung des Landes Niederösterreich von Gemeinden gemeinsam mit den Sportvereinen organisiert werden.

Regionssporttage zu Gast in ganz Niederösterreich

Die Regionssporttage machen in ganz Niederösterreich Station. Den Anfang machte Ybbs an der Donau (02. Juni). Danach folgten Wiener Neustadt (10. Juni), Mistelbach (17. Juni), St. Valentin (01. Juli), Hollabrunn (25. August) und Biberbach (27. August). Im September sind die regionalen Tage des Sports noch in Rabenstein (16. September) sowie Perchtoldsdorf (17. September) zu Gast.