Regionssporttag in Rabenstein: Mitmach-Stationen, Sportstars & Co.

Es wartet ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Sportvereinen und Mitmach-Stationen, einer Tombola-Verlosung sowie Trialbiker Alexander Pechhaker, der ab 13.30 Uhr für Tipps, Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen wird. Weiters gibt es den ganzen Tag die Möglichkeit das Padeln (mit oder ohne Betreuung) auszutesten.

Alle Interessierten sind recht herzlich eingeladen vorbeizuschauen, die unterschiedlichsten Sportarten auszuprobieren und das regionale Sportangebot besser kennenzulernen.

Auch für das kulinarische Wohl wird gesorgt! Der Ravenstone Beachvolleyball Club kümmert sich um Speis und Trank, beim Tennisclub Rabenstein gibt’s Kaffee und Kuchen.

Regionssporttage zur Forcierung regionaler Sport- und Bewegungsangebote

Um das vielfältige Sport- und Bewegungsangebot in Niederösterreich besser sichtbar zu machen, wird SPORTLAND Niederösterreich künftig zahlreiche Regionssporttage unterstützen, bei denen sämtliche Vereine einer Region eine Plattform erhalten, um ihr Angebot zu präsentieren und Kinder für den Sport zu begeistern. In den kommenden Monaten sind vorerst acht Regionssporttage geplant, die mit Unterstützung des Landes Niederösterreich von Gemeinden gemeinsam mit den Sportvereinen organisiert werden.

Regionssporttage zu Gast in ganz Niederösterreich

Die Regionssporttage machen in ganz Niederösterreich Station. Den Anfang machte Ybbs an der Donau (02. Juni). Danach folgten Wiener Neustadt (10. Juni), Mistelbach (17. Juni), St. Valentin (01. Juli), Hollabrunn (25. August) und Biberbach (27. August). Im September sind die regionalen Tage des Sports noch in Rabenstein (16. September) sowie Perchtoldsdorf (17. September) zu Gast.