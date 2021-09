WAIDHOFEN Die Bezirkshauptstadt hat im sportlichen Bereich viel zu bieten: Vereine in den verschiedensten Sportarten, Einzelsportler, die überregionale Erfolge erzielen. Das Aushängeschild ist der Fußballverein SV Waidhofen. Im kommenden Jahr feiern die Ballesterer ihr 75-jähriges Jubiläum und können daher auf eine bewegte Geschichte mit vielen Erfolgen zurückblicken.

1947 gegründet, etablierten sich die Grün-Weißen rasch unter den Waldviertler Spitzenteams und zählen seit einer „gefühlten Ewigkeit“ zu den besten Teams des Bundeslandes. Das unterstreicht ein kurioses Faktum: In den vergangenenen 53 Jahren kickten die Waidhofner 52 Jahre lang in einer der beiden Landesligen – das ist absoluter Top-Rekord im NÖ Amateurfußball.

Aktuell kämpft der SVW in der 1. Landesliga um Punkte und duelliert sich mit Schrems und Zwettl darum, wer hinter Bundesligist SV Horn die Nummer zwei im oberen Waldviertel ist. Obmann Andreas Hanisch führt den Verein umsichtig, leitete in den vergangenen Jahren zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen am Gelände des Birkenstadions ein und positionierte mit seinem Team den Verein neu. In Zukunft möchte der SV Waidhofen verstärkt auf den eigenen Nachwuchs und auf Spieler aus der Region setzen. Apropos Nachwuchs: Dieser steht bei Waidhofen schon immer im Fokus, daher konnten auch Top-Erfolge wie Landesmeistertitel gefeiert werden.

Aber auch abseits des grünen Rasens bietet Waidhofen sportlich viel. Jahrelang veranstaltete der LTU Waidhofen mit Obmann Erich Scharf und Rudi Cerny an der Spitze mit dem „Stadtlauf“ die größte Laufveranstaltung des Waldviertels. Mehr als 1.000 Sportler wurden Jahr für Jahr in die Bezirksstadt gelockt, die Einnahmen einem karitativen Zweck zugeführt. Nun versucht der LTU einen neuen Weg zu gehen und möchte den „Thayatal Triathlon“ in der regionalen Sportszene etablieren. Die ersten beiden Versuche wurden allerdings noch von der Corona-Pandemie gestoppt …

Aktuell in einem sportlichen Hoch befindet sich auch der UTC Waidhofen. Die Tennisspieler der Einsermannschaft feierten erst vor Kurzem mit Platz zwei in der Landesliga einen absoluten Top-Erfolg.

Zahlreiche Titel auf Bundes- und Landesebene holen auch verlässlich die Mitglieder der Jäger- und Schützengilde Waidhofen in den verschiedensten Schießbewerben. Und: Tischtennis, Stocksport, Schach, Handball sind nur einige weitere Sportarten, in denen Waidhofen immer wieder mitmischt.