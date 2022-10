Ultimate Europe eröffnet neues Bürogebäude

St. Georgen/Ybbsfelde ist der neue Standort von Ultimate Europe, welcher das zuvor auf 3 Standorte in Amstetten verteilte Unternehmen, in ein modernes zukunftsorientiertes Gebäude zusammenfasst.

Ultimate Europe wurde 2003 gegründet und entwickelt, serviciert und vertreibt automatische Türsysteme, Übergänge und Inneinrichtung für Schienenfahrzeuge.

Diese drei Produktbereiche in einem Unternehmen vereint zu finden ist einzigartig in der Branche. Das internationale Unternehmen verfügt über 4 Niederlassungen in Österreich, Polen, Rumänien und Türkei mit insgesamt 300 Mitarbeitern, wobei 140 Mitarbeiter in Österreich beschäftigt sind.

Nach einjähriger Bauzeit entstand in St. Georgen am Ybbsfelde ein neuer moderner, zukunftsorientierter Bürokomplex mit Produktions-, - und Entwicklungsbereichen sowie einem Produktschauraum für Kunden auf einer Fläche von 18.000 m².

Foto: Ultimate Europe

Seit Juni hat der neue Firmensitz Betrieb aufgenommen

Am Donnerstag, 01.09.2022 wurde das neue Gebäude mit Bürgermeister Christian Haselsteiner, Gemeinde- und Bezirksvertretern sowie mit Kunden, Partnern und Mitarbeiter/Innen offiziell Eröffnet. "Ich bin sehr stolz darauf, dass wir mit diesem Standort auch innovative Nachhaltigkeitsfeatures bieten können:

Das klimafreundliche Gebäude mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage wurde von der Firma Planraum unter Führung von Architekt Dip.-Ing. Jörg Stadlbauer errichtet. Den Mitarbeiter/Innen stehen neben begrünten Außenbereichen und Atrien auch ein eigener Fitnessraum, Denkinseln, ein Relaxbereich, Dachterrasse sowie genügend E-Tankstellen zur Verfügung.“ so der Geschäftsführer Ing. Manfred Teufl

Foto: Ultimate Europe

Neue Arbeitsplätze in der Region

Im neuen Headquarter wurden neue Arbeitsplätze in unterschiedlichen Unternehmensbereichen geschaffen. Den Mitarbeiter/Innen stehen neben begrünten Außenbereichen und Atrien auch ein eigener Fitnessraum, Denkinseln, ein Relaxbereich, Dachterrasse sowie genügend E-Tankstellen zur Verfügung.

Foto: Ultimate Europe

Im Geschäftsfeld Schienenfahrzeuge prägen Abwechslung, Bewegung und Geschwindigkeit die täglichen geschäftlichen und personellen Herausforderungen. Mit dem neuen Standort bietet Ultimate Europe engagierten Menschen die Chance, sich bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Stärkung der Region einzubringen und die Zukunft und Dynamik eines modernen Unternehmens mitzugestalten.

Ultimate Europe Transportation Equipment GmbH

www.ultimate-eur.com