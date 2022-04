Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

In bester Lage erstrahlt die neue Zentrale der Oberbank-Geschäftsbereiche Niederösterreich und Burgenland. Auf 1.285 Quadratmeter Büro- und 72 Quadratmeter Terrassenfläche wurden die Geschäftsstellen „Domplatz“ und „Europaplatz“ am Linzertor 1 vereint.

Das Trio der Geschäftsbereichsleitung bilden Franz Frosch, Thomas Hinterhofer und Manfred Schalhaas. 39 Personen arbeiten am neuen Standort. Der gesamte Geschäftsbereich Niederösterreich und Burgenland umfasst 91 Mitarbeitende. Sie sind zuständig für Filialen in St. Pölten, Krems, Zwettl, Tulln, Stockerau, Amstetten, Waidhofen an der Ybbs, Wiener Neustadt und Eisenstadt und deren Einzugsgebiete. Die Oberbank ist eine österreichische Regionalbank und als solche eine Universalbank mit Schwerpunkten im Bereich der Industrie und des Mittelstandes, des gehobenen Privatkundengeschäfts und im Private Banking. Bereits seit 37 Jahren ist sie in Niederösterreich vertreten.

Ihren ersten Standort hatte sie am St. Pöltner Europaplatz, danach auch am Domplatz. Allerdings: „Die Raumkapazitäten waren ausgeschöpft. Durch ausreichende Beratungsräumlichkeiten können wir noch mehr Diskretion garantieren. Helle und freundliche Büroarbeitsplätze bieten eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Die neu konzipierte Innenraumnutzung ermöglicht einen optimalen Arbeitsfluss. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das noch raschere Entscheidungswege und ein optimales Beratungsumfeld“, freut sich Franz Frosch.

Die Oberbank ist dort stark, wo es fachliche Expertise braucht. Deshalb steht Beratung im Mittelpunkt – und die funktioniert jetzt noch besser in den modernen Beratungsräumen mit Technik am letzten Stand. Im Erdgeschoß werden Privat- und im ersten Obergeschoß Firmenkunden empfangen, im zweiten finden die Geschäftsführung sowie Private Banking Platz. Oberbank-Filialen werden immer mit Bezug zum Standort eingerichtet. Deswegen wurde viel Holz verwendet mit St. Pöltens Wäldern im Hinterkopf. Helle Fichtenmöbel und Holzpaneele auf den Wänden sowie ein innovatives Lichtkonzept sorgen für Wohlfühlklima. Ebenerdige, überdachte Parkplätze und eine Tiefgarage bieten genug Platz für Kundschaft und Personal.

Besonders wichtig ist die zentrale Lage: Das Rathaus ist nur 300 Meter entfernt, der Bahnhof 800 und St. Pöltens wichtigster Verkehrsknoten, der Europaplatz, nur 100. Gemeinsam mit dem Liegenschaftseigentümer und Projektentwickler Baumeister Franz Kerndler wurde also ein optimaler Standort gefunden. „Es freut mich, dass wir der Oberbank die perfekten Räumlichkeiten anbieten können. Sie erhält damit ein modernes, zukunftsorientiertes Gesicht“, sagt Kerndler.