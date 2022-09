Niveauvolle Bildung mit Wertschätzung und Herz

Unter einem Dach finden in St. Raphael Kindergarten, Volksschule und Hort die optimalen Bedingungen für einen individuell ausgerichteten Beginn der Bildungskarriere. Zusätzlich gestärkt werden die Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler durch die Vermittlung von christlichen Werten und das gemeinsame Feiern der christlichen Feste.

Raum zum Wachsen für die Kleinsten

Der private Kindergarten St. Raphael bietet den Jüngsten viel Platz in Haus und Garten zum Spielen und zum Naturentdecken. Liebevoll und mit Fokus auf den individuellen Entwicklungsstand legen die Pädagoginnen Wert auf die zielgerichtete und individuell abgestimmte Begleitung der Kinder bis zur Schulreife.

Intensive Kooperation für einen optimalen Übergang

Durch die intensive Kooperation von Kindergarten und Volksschule werden die Taferlklassler mit viel Gefühl und fundierter vorschulischer Förderung in altershomogenen Gruppen optimal auf den ersten Schultag und die Routine des Lernens vorbereitet.

Stärken und Begabungen im Fokus

Die Volksschule St. Raphael rückt die Begabungsförderung und die Entdeckung der individuellen Stärken der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt, damit alle Kinder ihr persönliches Potenzial bestmöglich ausschöpfen können. Fremdsprachenangebote, sportliche Aktivitäten wie der Schwimmunterricht im schuleigenen Hallenbad, sowie Projekte und Schwerpunkte in den MINT-Fächern runden das Schulprofil ab.

Auch nach Unterrichtsende wird Wert auf eine abwechslungsreiche Beschäftigung und Förderung der Kinder gelegt. Vielfältige Kursangebote, eine professionelle Lernbetreuung und der hausaufgabenfreie „Aktionentag“, an dem Ausflüge und Feiern stattfinden, lassen in der Schule in Maria Enzersdorf keine Langeweile aufkommen.