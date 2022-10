Ein moderner Bildungscampus

Kindergarten

Am Standort befindet sich ein Praxiskindergarten, der an die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und das Kolleg für Elementarpädagogik angeschlossen ist. Durch die neuen alterserweiterten Gruppen, ist es uns möglich, bereits zweijährige Kinder in die Kindergartengruppen aufzunehmen und dadurch den Übergang zwischen Karenzmodell und Arbeitswelt zu erleichtern.

Sportliche Beätigung gibt es nicht nur in der Schule, sondern beispielsweise auch in der Kletterhalle. Foto: zVg

Praxishort und Ganztagsschule

Der Praxishort der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und Kolleg für Elementarpädagogik, der mit der Ganztagsschule der Volksschule und NMS verbunden ist, ermöglicht es, den Schülerinnen und Schülern Zeit mit Klassenkollegen und Klassenkolleginnen außerhalb des Unterrichts zu verbringen, Freundschaften zu vertiefen sowie diverse Freizeit- und Sportangebote zu nützen.

Volksschule

Aus dem verstaubten Dachboden wurden moderne und helle Unterrichtsräume für die Volksschüler. Foto: zVg

Diese befindet sich im Herzen des großflächigen Schulcampus mit optimal gestalteten Außenanlagen. Seit letztem Schuljahr werden auch die ehemals verstaubten Räumlichkeiten im Dachboden, die in moderne, helle Räume verwandelt wurden, genutzt.

Mittelschule

Unterricht, aber vor allem Bewegung im Freien, sind in der Mittelschule ein wichtiges Thema. Foto: zVg

Ein bewusstes Füreinander und Miteinander prägt die gemeinschaftliche, familiäre Atmosphäre in der Privaten Mittelschule. Gemeinsam möchte man Talente, Stärken, Begabungen und Interessen fördern und fordern. Das Motto „BEWUSST – GESUND – BEWEGT“ spannt den großen Bogen über das Schuljahr.

HLW

Viel Praxis erleben die Schülerinnen und Schüler der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe. Foto: zVg

Die höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe ist mit 16 Klassen voll ausgelastet und bietet in der Fachschule, im Aufbaulehrgang und in der Höheren Lehranstalt vielfältige und praxisnahe Schwerpunkte. Neue sportliche Initiativen machen die Ausbildungsangebote noch attraktiver.

Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik

Projekte rund um die Themen Umwelt und Soziales stehen ebenfalls am Stundenplan. Foto: zVg

Neben einer fünfjährigen Ausbildung zur Kindergartenpädagog:in, gibt es auch ein zweijähriges Kolleg für Elementarpädagogik. Während der Ausbildung wird man nicht nur bei der beruflichen Orientierung, sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung begleitet.