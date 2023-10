Ein moderner Bildungscampus

Die Schulen sind im Bildungscampus Frohsdorf perfekt aufeinander abgestimmt in einem Haus vereint. Das bedeutet für die Kinder einen sanften Übergang vom Kindergarten in die Volksschule und von der Volksschule in die Sekundarstufe und dann in die Oberstufe. Die Unterstufe wird als Mittelschule geführt. In der Oberstufe können berufsbildende mittlere und höhere Schulen besucht werden. Selbst nach der Matura kann man in Frohsdorf ein Kolleg für Elementarpädagogik besuchen, um den Beruf der Kindergartenpädagog/in zu erlernen.

Den Schülerinnen und Schülern kann durch Lernaktivitäten und Unterrichtsstunden, die von Pädagog/innen der jeweils fortführenden Schule angeleitet werden, eine bessere individuelle Förderung zukommen. Ausbildungsorientierende Aktivitäten in den Abschlussklassen der Volksschule und der Mittelschule sowie unterschiedliche Unterrichtsangebote in der Oberstufe sollen Entscheidungen für den individuellen Bildungs- und Lebensweg altersgerecht begleiten und unterstützen.

Nach vier Jahren Volksschule und vier Jahren Unterstufe in der Mittelschule erfolgt der nächste sanfte Übergang im Bildungscampus. Die Schülerinnen und Schüler profitieren davon, dass sie bereits in der Unterstufe Pädagoginnen und Pädagogen der Höheren Schulen kennengelernt haben.

Die Schulzweige der Oberstufe sind 1- 3 oder 5-jährig. Die 5-jährige Höhere Lehranstalt und 1- und 3-jährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe bieten neben Allgemeinbildung eine Ausbildung für Berufsfelder in der Wirtschaft mit besonderen Schwerpunkten in Richtung Tourismus und Gastronomie, Soziales, Wellness und Freizeit- und Eventmanagement an. Die 5-jährige Bildungsanstalt für Elementarpädagogik bildet für die pädagogische Arbeit mit Kindern im Alter von 0 – 6 Jahren aus. Die 1-jährige Fachschule endet mit einem Abschlusszeugnis der 9. Schulstufe und die 3-jährige Schule schließt mit einer mittleren Reife mit Berufsberechtigungen ab. Die Matura in den beiden 5-jährigen Formen und dem 3-jährigen Aufbaulehrgang bereitet auf eine Ausbildung an Universitäten und Fachhochschulen vor und führt zur Hochschulreife.

Die fließenden Übergänge von einer Ausbildungsstufe zur nächsten sind nach außen kaum spürbar. Dieses System bringt große Vorteile für die Schülerinnen und Schüler. Selbständiges Arbeiten ist in allen Schulzweigen großgeschrieben und geschieht immer projektorientiert. Es ist den Schulen am Bildungscampus ein großes Anliegen, ein produktives Miteinander von unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen mit ihren individuellen Begabungen und Bedürfnissen zu ermöglichen. Die Schulen gestalten das Leben und Arbeiten vom Kindergarten bis zur Maturaklasse „all inclusive“! Die Schulen schaffen Rahmenbedingungen, die es jedem Kind ermöglichen, sein Potenzial optimal zu entfalten und Unterschiede als bereichernd zu erleben.

Die neueste Errungenschaft nennt sich „secure admission“ , denn die Schulen von Frohsdorf stehen dafür ein, für jeden Schüler und jede Schülerin einen gesicherten individuell passenden Schulplatz anbieten zu können!