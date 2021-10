Modernes Bildungszentrum

Am Standort Sta. Christiana Frohsdorf findet man einen katholisch geführten Praxiskindergarten , der an die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und dem Kolleg für Elementarpädagogik angeschlossen ist. Durch die neuen alterserweiterten Gruppen ist es uns möglich, bereits 2-jährige Kinder in die Kindergartengruppen aufzunehmen.

Der Praxishort ermöglicht den Kindern gemeinsame Freizeit. SCF/fotofraller.at

Der Praxishort der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und Kolleg für Elementarpädagogik Sta. Christiana Frohsdorf, der mit der Ganztagsschule der Volksschule und Mittelschule verbunden ist, ermöglicht es, den Schülerinnen und Schüler Zeit mit Klassenkollegen und Klassenkolleginnen außerhalb des Unterrichts zu verbringen.

Die Volksschule Sta. Christiana Frohsdorf befindet sich im Herzen eines großflächigen Schulcampus, mitten im Grünen und genießt alle damit verbundenen Vorteile. Hier befinden sich für die Kinder optimal gestaltete Außenanlagen, die zur täglichen Pause an der frischen Luft einladen.

Aus einem verstaubten Dachboden wurden in den letzten Monaten lichtdurchflutete und nach modernsten pädagogischen Erkenntnissen gestaltete und ausgestattete Räume, die die Schüler nutzen können. Außerdem wird durch Nahtstellenprojekte die Möglichkeit geboten Übergänge vom Kindergarten in die Volksschule oder von der Volksschule in die weiterführende Schule ohne Umstellungsschwierigkeiten zu gestalten.

Aus einem verstaubten Dachboden wurden neue Klassenzimmer für die Volksschüler. SCF/fotofraller.at

Ein bewusstes Füreinander und Miteinander prägt die gemeinschaftliche, familiäre Atmosphäre in der privaten Mittelschule Sta. Christiana Frohsdorf. Gemeinsam möchte man hier Talente, Stärken, Begabungen und Interessen fördern und fordern, um die Schlüsselkompetenzen wie Teamfähigkeit, Ausdauer, Konzentration, Selbstständigkeit und Kritikfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu stärken.

Sport und Freude an der Bewegung ist ein wichtiger Punkt in der Mittelschule. SCF/fotofraller.at

Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe ist mit 16 Klassen voll ausgelastet. Die vielfältigen, praxisnahen Schwerpunkte in der Fachschule, im Aufbaulehrgang und der Höheren Lehranstalt werden erfolgreich weitergeführt. Neue sportliche Schwerpunkte machen die Ausbildungsangebote noch attraktiver.

Praxisnahe Schwerpunkte gibt es in der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Betriebe. SCF/fotofraller.at

Immer gefragt und willkommen sind die Schüler in den Sommermonaten in Hotels und Gastronomiebetrieben, wenn sowohl in der HLW als auch in der Fachschule die gastronomischen Pflichtpraktika zu absolvieren sind. Über ganz Österreich verstreut sind die Praktikantinnen und Praktikanten eine wichtige Stütze der Betriebe.

Im Kolleg werden Kindergartenpädagoginnen/Kindergartenpädagogen ausgebildet. SCF/fotofraller.at

Neben der 5-jährigen Ausbildung zur Kindergartenpädagogik wird seit drei Jahren auch das Kolleg für Elementarpädagogik angeboten. Dieses ermöglicht in vier Semestern die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin/Kindergartenpädagoge. Während der Ausbildung werden die Auszubildenden nicht nur in ihrer beruflichen Orientierung, sondern auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und begleitet.

Jeder Einzelne ist in der Bildungseinrichtung wichtig und wird vom Lehrerteam wahrgenommen. Wesentlich in der Ausbildung ist es, die Bedeutung des Berufsbildes aufzuzeigen, fachliche Inhalte zu vermitteln und den Transfer in die Kindergartenpraxis zu erlernen.