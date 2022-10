Seit über 100 Jahren besuchen Schülerinnen und Schüler die Schulen am Schulcampus Wiener Neustadt. Der Schulverein des Instituts Sta. Christiana legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. So wurde in den letzten Jahren viel in diese Richtung investiert. Eine großflächige Fotovoltaik-Anlage und eine Wasser-Wärmepumpen-Heizanlage sind nicht nur ein zeitgemäßer Beitrag zum Klimaschutz, sondern sorgen auch für ein angenehmes Raumklima in den alt-ehrwürdigen Gebäuden.

Das Motto „Schulen zum Leben“ ist nicht nur Teil des Schullogos, sondern gelebte Praxis - kurzum eine Schule mit Wohlfühlcharakter, wo man gerade in diesen schwierigen Zeiten merkt, dass das Herz am rechten Fleck sitzt.

In der Volksschule wird neben nötigem Grundwissen auch Selbstständigkeit, Gesundheitsbewusstsein („Wasserschule“) und Herzensbildung entsprechend einer Katholischen Privatschule vermittelt.

Die Mittelschule bietet breit gefächerte Möglichkeiten. Sowohl Kinder, die eine längerfristige Ausbildungsform anstreben und weiterführende Schulen besuchen wollen, als auch Schülerinnen und Schüler, die mehr Unterstützung beim Lernen benötigen, werden hier von besonders engagierten Pädagoginnen und Pädagogen betreut. Die Hauptfächer werden im Zweilehrersystem unterrichtet, die Schülerinnen und Schüler in die zwei Leistungsniveaus („Standard“ und „Standard AHS“) eingestuft und entsprechend gefördert, die familiäre Atmosphäre rundet das Angebot ab. Ein weiterer Schwerpunkt ist Digitale Kompetenz, wo den Schülerinnen und Schülern der Umgang mit digitalen Medien beigebracht werden soll. Das institutionalisierte ECDL-Testcenter bietet zudem die Möglichkeit, entsprechende Zusatzqualifikationen und Zertifikate zu erwerben, die in der Berufswelt immer wichtiger werden.

Die angeschlossenen Polytechnischen Schule, die einzige private PTS Niederösterreichs, mit autonomen Fachbereichen in Technik und Dienstleistung bietet jungen Menschen gleich mehrere Möglichkeiten am Ende ihrer Pflichtschulzeit: zum einen ein Orientierungsjahr für alle Unschlüssigen oder die Möglichkeit, den nicht ausreichenden Schulerfolg der achten Schulstufe zu verbessern und anschließend eine weiterführende Schule zu besuchen. Wer eine solche begonnen hat, diese aber im ersten Jahr nicht positiv abschließen konnte, kann hier in einem freiwilligen 10. Schuljahr zu einem ordentlichen Abschluss zu kommen. Der überwiegende Teil der PTS- Schülerinnen und - Schüler strebt meist einen Lehrberuf an. Zusätzlich zur schulischen Ausbildung findet man hier einen sehr hohen Praxisanteil direkt in den entsprechenden Berufen. Durch gute Verbindungen zu Firmen und Ausbildungsbetrieben stehen hier die Chancen gut, anschließend im gewünschten Lehrberuf zu landen. Die diesbezügliche Erfolgsquote liegt immer nah bei 100 Prozent. Aufnahmebedingung in der privaten PTS Sta. Christiana sind eine positiv abgeschlossene 8. Schulstufe (ASO, NMS, AHS) sowie ein persönliches Aufnahmegespräch in der Direktion.

Das Tagesinternat bietet nicht nur notwendige Betreuung für die Jüngeren, sondern vor allem für Schülerinnen und Schüler der Mittelschule und PTS, gezielte Lernhilfe und Unterstützung bei Aufgaben und Lernarbeit.