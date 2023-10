Schulen zum Leben – mit tollen NEUigkeiten

In Wiener Neustadt werden zurzeit knapp 600 Kinder – vom Taferlklassler bis zum Jugendlichen auf Lehrstellensuche – individuell betreut. In Verbindung mit dem angeschlossenen Tagesinternat wird hier „Rundumbetreuung“ von 06.30 bis 18 Uhr angeboten.

In der Volksschule werden neben nötigem Grundwissen auch Selbstständigkeit, Gesundheitsbewusstsein („Wasserschule“) und Herzensbildung entsprechend einer Katholischen Privatschule vermittelt.

Die Mittelschule bietet ab sofort einen neuen speziellen digitalen Schwerpunkt, wo über die Schullaufbahn hinweg vor allem jene Fähigkeiten vermittelt werden sollen, die in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken sind. Ab der 7. Schulstufe wird es möglich sein, Schwerpunkte zu setzen: entweder im technischen (Coding, Robotik, Sensortechnik) oder kreativen Bereich (Mediendesign). Die Hauptfächer werden im Zweilehrersystem unterrichtet, die Schülerinnen und Schüler in die zwei Leistungsniveaus („Standard“ und „Standard AHS“) eingestuft und entsprechend gefördert, die familiäre Atmosphäre rundet das Angebot ab. Das ICDL-Testcenter am Standort bietet zudem die Möglichkeit entsprechende Zusatzqualifikationen und Zertifikate zu erwerben, die in der Berufswelt immer wichtiger werden. So erhalten die jungen Menschen in der neuen „Digirealschule“ das Rüstzeug, um in den entsprechenden weiterführenden Schulen bestehen zu können oder aber die notwendige Grundlage für immer attraktiver werdende Lehrstellen der Berufswelt. Gerne können Sie ganzjährig einen Termin für ein Aufnahmegespräch vereinbaren.

In der Mittelschule gibt es ab sofort einen digitalen Schwerpunkt. Foto: NOEN

Die angeschlossene Polytechnischen Schule , die einzige private PTS Niederösterreichs, mit autonomen Fachbereichen in Technik und Dienstleistung bietet jungen Menschen gleich mehrere Möglichkeiten am Ende ihrer Pflichtschulzeit: zum einen ein Orientierungsjahr für alle Unschlüssigen oder die Möglichkeit, den nicht ausreichenden Schulerfolg der achten Schulstufe zu verbessern und anschließend eine weiterführende Schule zu besuchen. Wer eine solche begonnen hat, diese aber im ersten Jahr nicht positiv abschließen konnte, kann hier in einem freiwilligen 10. Schuljahr zu einem ordentlichen Abschluss kommen. Der überwiegende Teil der PTS-Schülerinnen und -Schüler strebt meist einen Lehrberuf an. Zusätzlich zur schulischen Ausbildung findet man hier einen sehr hohen Praxisanteil direkt in den entsprechenden Berufen. Durch gute Kontakt zu Firmen und Ausbildungsbetrieben stehen hier die Chancen gut, anschließend im gewünschten Lehrberuf zu landen. Die diesbezügliche Erfolgsquote liegt immer nah bei 100 Prozent. Aufnahmebedingungen in der privaten PTS Sta. Christiana sind eine positiv abgeschlossene 8. Schulstufe (ASO, NMS, AHS) sowie ein persönliches Aufnahmegespräch mit der Schulleitung.

Das Gymnasium wird ab dem Schuljahr 2024/25 als Ergänzung zur bestehenden Mittelschule geführt, wie alle anderen Schulformen am Campus verkehrstechnisch sehr gut erreichbar, aber doch im Grünen gelegen und umgeben vom großen Schulgarten, was zum Naturverständnis einlädt. Neben der Vermittlung einer fundierten Allgemeinbildung wird ab der 5. Schulstufe besonders die naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise durch eine Schwerpunktsetzung in den entsprechenden Fächern gefördert. Ab der 7. Schulstufe wird den Schülerinnen und Schülern wahlweise Spanisch oder Französisch als zweite lebende Fremdsprache angeboten. Hochqualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen fördern und unterstützen durch innovative Lernformate gezielt die Kinder bzw. Jugendlichen bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Potenziale, Fähigkeiten und Begabungen. Das familiäre Ambiente unterstützt und verstärkt die Wohlfühlatmosphäre in der Schule!

Das Tagesinternat bietet nicht nur notwendige Betreuung für die Jüngeren, sondern vor allem für Schülerinnen und Schüler der Mittelschule und PTS, gezielte Lernhilfe und Unterstützung bei Aufgaben und Lernarbeit, als Alternative für teure Nachhilfestunden. Aber auch Kreativität und Freizeitgestaltung kommen nicht zu kurz.