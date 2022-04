Leinen los im Fährhaus

Die letzte Saison vom Fährhaus ist angebrochen, danach wird es größer, besser und moderner! Mit der Eröffnung des Melker Hafenspitzes Anfang April weht auch im beliebten Treffpunkt Fährhaus direkt an der Donau ein neuer Wind. Der Strengberger Patrick Stützner und seine oberösterreichische Stützner-Gruppe werden neue Pächter der Liegenschaft und wollen in den kommenden Jahren bis zu einer Million Euro investieren. Ins Boot holte sich Stützner für das Projekt seinen langjährigen Partner Patrick Bauer.

Bauer wird Standortbetriebsleiter und betrieb in Melk bereits vor Jahren das „G‘richt“ gegenüber vom Melker Bahnhof. Stützner will den Gästen regionale und ausschließlich österreichische Produkte anbieten. Der Besuch des Lokals soll zusätzlich ein Erlebnis bieten, und so plant Stützner die Gestaltung mit starkem Bezug zur Donau und der Schifffahrt. So ist geplant, ein Boot als Lichtquelle zu nutzen, daneben werden zahlreiche Seile die Innenarchitektur ergänzen.

Die Eröffnung findet Anfang April statt, das erste Jahr wird ein Übergangsjahr. „Ab Herbst 2022 wird umgebaut und es entsteht etwas Großartiges, die Architekten werden etwas Sensationelles aus dem Boden stampfen“, verspricht Stützner.

Er versichert, dass bei den Gerichten nur top-regionale Produkte verarbeitet werden, jedes Gericht soll dabei ein Erlebnis sein. „Egal ob Frühstück, Hauptspeisen oder Nachspeisen, der Genuss zählt. Daher wandern nur die besten Zutaten in die Küche, stets frisch zubereitet“, sagt Stützner. Für den Start in Melk werden noch Mitarbeiter gesucht: „Als Arbeitgeber liegt es uns am Herzen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht und dass sie sich in einer top Arbeitsatmosphäre entfalten können. Als wachsendes Unternehmen sind wir immer auf der Suche nach Menschen, die uns bei unserem Weg begleiten.“

Bewerbungen unter: hafenspitz-melk@stuetznergruppe.at.