Eggenburg ist im Baustellenfieber!

Mächtige Felsplatten lassen die Arbeiten etwas langsamer voranschreiten als geplant.

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Anrainern und Verkehrsteilnehmern bedanken, die die mit den Bauarbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten wie Belastung durch Lärm und natürlich auch Verkehrsbeeinträchtigungen so geduldig ertragen. Bis Ende August sollten die Grabungen und das Verlegen des neuen Kanals, der Wasserleitungen, der Leerverrohrung fürs Breitbandinternet und die Leitungen der EVN abgeschlossen sein. Im nächsten Jahr wird dann die Oberflächengestaltung in Angriff genommen.

In fast allen Straßenzügen der Stadt wird derzeit Leerverrohrung fürs Breitbandinternet verlegt. Als Bürgermeister bin ich stolz, dass sich so viele dafür entschieden haben und das Breitbandinternet in der Großgemeinde ermöglichten.

In der Pulkauerstraße konnte nach deren Neugestaltung nun das Schwammstadtprojekt der BOKU umgesetzt werden. Sechs Silberlinden und zwei Feldahorn-Bäume fanden vor dem städtischen Friedhof ihren Standort. Wie wichtig diese grüne Lunge für jede Stadt ist, wissen wir alle. Schön, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger am Tree-Running beteiligten und so etliche Bäume für unsere schöne Stadt „erwandern“ konnten.

Georg Gilli Bürgermeister der Stadtgemeinde Eggenburg